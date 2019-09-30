«Эта команда — на мой взгляд, одна из самых мерзких в Европе». Артур Каратай о том, что ждет «Краснодар» впереди, после победы над «Арсеналом»

«Суть в том, что “Краснодар” упростил игру и решил главную проблему последних матчей: его оборона перестала напоминать сельскую ярмарку, где всем рады в любое время года», считает журналист и аналитик Артур Каратай. Ну, можно слегка выдохнуть. «Краснодар» вчера успешно сбил напряжение, нараставшее вокруг команды в связи с чередой невнятных матчей. Но сбил не так, как вы могли подумать. Против крепкого «Арсенала» команда не играла в своем фирменном стиле. Не было ажурных атак, постоянных квадратов возле чужой штрафной и массы креатива в финальной трети. Зато были предельный настрой, добротная организация игры, отсутствие разрывов между линиями и необходимый сейчас прагматизм. Даже при взгляде на стартовый состав мелькнула мысль — Мусаев закрутил гайки в сторону обороны, что было неизбежно после десятка пропущенных мячей от «Крыльев», «Базеля» и ЦСКА. В чем это проявилось? Помимо обычной четверки защитников «Краснодар», по сути, остался без опорного хавбека. Мусаев опустил глубже Вильену и Олссона — это и позволило избегать проблем с численным меньшинством при контратаках соперника. В атакующей тройке по краям оказались Стоцкий и Шапи — оба отлично действуют в отборе и при позиционной защите способны страховать зоны крайних защитников.

Впереди у «Краснодара» действовали Берг и Ари, который располагался глубже и по сути являлся в большей степени распасовщиком. С такой парой «быкам» было комфортно выходить из обороны через передачи верхом — Ари и Берг регулярно скидывали мячи партнерам, давая возможность проводить быстрые атаки первым темпом. «Арсенал» это понял и поэтому почти сразу отказался от высокого прессинга. Ладно, вы наверное устали от моих футбольных терминов. Суть в том, что «Краснодар» упростил игру и решил главную проблему последних матчей: его оборона перестала напоминать сельскую ярмарку, где всем рады в любое время года. Да, это сразу повлекло сложности с позиционным нападением, но и тут Мусаев нашел интересный вариант. Наибольшая острота до перерыва шла от Рамиреса, имеющего в своем арсенале (не тульском) акцентированный навес и возможность обыграть один в один. Он много подавал или смещался в центр, где последний пас пытался придумать Ари.