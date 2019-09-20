«"Базель" нас ничем не удивил, мы удивили себя сами». Тренер «Краснодара» прокомментировал разгромный проигрыш в ЛЕ

Вечером 19 сентября «Краснодар» потерпел разгромное поражение от швейцарского «Базеля» в первой игре группового этапа Лиги Европы. Матч закончился со счетом 5:0 и стал самым крупным проигрышем команды в истории еврокубковых выступлений: до этого черно-зеленые проигрывали «Вольфсбургу» со счетом 1:5 в 2014 году.

«Очень плохое для нас начало. Совершили несколько грубых ошибок, за которые нас наказали. Нельзя так стартовать в Лиге Европы, конечно, поэтому и большая вина на нас — на тренерах. К сожалению, не наш день сегодня. Такой счет, конечно, очень неприятный», — сказал Матвеев в начале пресс-конференции после матча.

Он также добавил, что команда не недооценила соперника, так как «Базель» — клуб, который постоянно участвует в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Матвеев рассказал, что у черно-зеленых после каждого пропущенного мяча были шансы, которые они могли реализовать и изменить счет. Кроме того, тренер не стал комментировать игру Магомеда-Шапи Сулейманова, так как «очень сложно давать кому-то личные оценки». По его словам, команда проиграла вместе, поэтому исправлять ошибки будет также вместе.

Матвеев добавил, что матч никак не повлияет на дальнейшие игры. Сейчас команде нужно забыть проигрыш и готовиться к сложной игре с ЦСКА, которая состоится уже 22 сентября.

«"Базель" нас ничем не удивил. Скорее, мы удивили себя сами», — заключил тренер.