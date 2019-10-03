Из-за матча «Краснодар» — «Хетафе» в городе продлят работу общественного транспорта

В краевой столице 3 октября продлят работу общественного транспорта из-за матча Лиги Европы между «Краснодаром» и испанским «Хетафе»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» 3 октября сыграет с «Хетафе». Из-за этого в ночь на 4 октября в городе продлят работу трамваев и автобусов до 00:30.

Ориентировочно матч закончится около 23:50, поэтому для болельщиков общественный транспорт будет ходить дольше. В сторону конечной остановки на улице Декабристов пустят двойные трамваи, рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.



До 00:30 будут работать автобусы:

№ 45 «Железнодорожный вокзал "Краснодар-1" — микрорайон «Губернский»;

№ 48 «Улица Комарова — улица Гидростроителей»;

№ 51 «Улица Благоева — улица Академика Королева»;

№ 58 «Комсомольский микрорайон — поселок Березовый»;

№ 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет "Магнит Семейный"».

А также трамваи:

№ 2 «Улица Индустриальная — улица Декабристов»;

№ 3 «Западное депо — улица Декабристов».

Трамваи № 2 от конечной на Декабристов отправятся по стандартному маршруту в 00:20 и 00:32. Трамвай № 3 в 00:23 от улицы Декабристов отправитя в Западное депо.

Кроме того, с 23:33 от улицы Декабристов будет ходить вагон по Садовой и Горького до Западного депо, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.