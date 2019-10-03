Из-за матча «Краснодар» — «Хетафе» в городе продлят работу общественного транспорта
В краевой столице 3 октября продлят работу общественного транспорта из-за матча Лиги Европы между «Краснодаром» и испанским «Хетафе»
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» 3 октября сыграет с «Хетафе». Из-за этого в ночь на 4 октября в городе продлят работу трамваев и автобусов до 00:30.
Ориентировочно матч закончится около 23:50, поэтому для болельщиков общественный транспорт будет ходить дольше. В сторону конечной остановки на улице Декабристов пустят двойные трамваи, рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
До 00:30 будут работать автобусы:
- № 45 «Железнодорожный вокзал "Краснодар-1" — микрорайон «Губернский»;
- № 48 «Улица Комарова — улица Гидростроителей»;
- № 51 «Улица Благоева — улица Академика Королева»;
- № 58 «Комсомольский микрорайон — поселок Березовый»;
- № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет "Магнит Семейный"».
А также трамваи:
- № 2 «Улица Индустриальная — улица Декабристов»;
- № 3 «Западное депо — улица Декабристов».
Трамваи № 2 от конечной на Декабристов отправятся по стандартному маршруту в 00:20 и 00:32. Трамвай № 3 в 00:23 от улицы Декабристов отправитя в Западное депо.
Кроме того, с 23:33 от улицы Декабристов будет ходить вагон по Садовой и Горького до Западного депо, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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