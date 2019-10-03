«Медуза»: В Ливии погибли кубанские наемники

После смерти Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. Официально Россия в ней не участвует, однако «Медуза» сообщает, что в Ливии на стороне фельдмаршала Халифа Хафтара воюют российские наемники из частной военной компании «Вагнер», которая формально не существует. По данным издания, взамен на их помощь Халиф Хафтар в случае победы пообещал России «нефть, железные дороги, автомобильные трассы».

Источники «Медузы» — бойцы «Вагнера», знакомые погибших и ветеран ФСБ — сообщают, что в гражданской войне в Ливии погибли от 10 до 35 российских наемников. Это произошло в результате налета противников на здание оперативного штаба хафтаровцев в городе Каср-Бен-Гашир к югу от Триполи, столицы Ливии. Несколько погибших были родом из Краснодарского края. Собеседник «Медузы», нынешний боец «Вагнера», уточнил, что одного из них звали Денис (позывной «Вектор»), он жил в станице Кущевской. У него осталась жена и дети, которые учатся в начальной школе.

Тела некоторых погибших привезли в Россию в конце сентября, еще примерно 30 погибших доставят на родину в конце октября. Тела пока боятся возвращать, поскольку в России еще не утихли волнения после московских выборов.

Согласно законодательству РФ, наемничество в России запрещено. По ст. 359 УК РФ, гражданину, который принимает участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны, грозит до семи лет лишения свободы. Есть и статья 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), по которой за организацию незаконного формирования и его финансирование последует лишение свободы сроком до десяти лет. Иные законы не регулируют в стране деятельность частных военных компаний, статус ЧВК остается недостаточно урегулированным. В Госдуму несколько раз вносили законопроекты, регулирующие работу ЧВК, однако дальше они не проходили, поскольку разные силовые структуры выступали против их создания.