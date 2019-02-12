Суд в Ростовской области отказал в компенсации вдове военного, погибшего в Сирии

Багаевский суд Ростовской области отклонил иск вдовы бойца частной военной компании «Вагнер» Алексея Рубанова, которая пыталась добиться компенсации морального вреда

Как пишет «Коммерсантъ», после срочной службы Алексей Рубанов долго не мог найти работу и в итоге стал бойцом официально не существующей в России ЧВК «Вагнер». В ее составе он трижды направлялся в Сирию. В феврале 2018 года мужчина погиб в Восточной Гуте.

По некоторым данным, родителям Рубанова передали конверт с невыплаченной зарплатой погибшего и компенсацией. По словам представителя вдовы Луизы Рубановой, воспитывающей троих детей, ей не досталось ничего из-за сложных отношений с родителями мужа.

Вдова хотела взыскать с российских властей по 1 млн рублей компенсации морального вреда двум детям в связи с гибелью их отца. Третий ребенок в семье родился уже после смерти Рубанова.