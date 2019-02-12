Суд в Ростовской области отказал в компенсации вдове военного, погибшего в Сирии
Багаевский суд Ростовской области отклонил иск вдовы бойца частной военной компании «Вагнер» Алексея Рубанова, которая пыталась добиться компенсации морального вреда
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Как пишет «Коммерсантъ», после срочной службы Алексей Рубанов долго не мог найти работу и в итоге стал бойцом официально не существующей в России ЧВК «Вагнер». В ее составе он трижды направлялся в Сирию. В феврале 2018 года мужчина погиб в Восточной Гуте.
По некоторым данным, родителям Рубанова передали конверт с невыплаченной зарплатой погибшего и компенсацией. По словам представителя вдовы Луизы Рубановой, воспитывающей троих детей, ей не досталось ничего из-за сложных отношений с родителями мужа.
Вдова хотела взыскать с российских властей по 1 млн рублей компенсации морального вреда двум детям в связи с гибелью их отца. Третий ребенок в семье родился уже после смерти Рубанова.
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В иске Рубановой подчеркивалось, что, по медицинскому заключению, смерть ее мужа была насильственной. При этом в МИД РФ сообщили, что он умер от «обугливания тела». Женщина не утверждала, что ее муж воевал в Сирии, отмечая, что он мог находиться там с «гражданским визитом».
В иске вдова указывала, что официально действующие в Сирии российские военные «не приняли мер по спасению своих граждан, находящихся в опасности за рубежом, путем их эвакуации из зоны военного конфликта».
Представители ответчиков в лице Минобороны и Минфина не приехали на суд, но просили отказать в заявленных требованиях. Представитель прокуратуры заявил, что смерть Алексея Рубанова не связана с причинением ему вреда со стороны России.
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В результате суд отказал Рубановой в компенсации, посчитав недоказанным, что смерть ее мужа наступила в результате противоправных действий российской армии или других силовых ведомств РФ.
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