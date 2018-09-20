Госдеп США внес в черный список ЧВК «Вагнер» и компании «повара Путина»

Госсекретарь США Майк Помпео внес в черный список 33 российских гражданина и компании, связанных со сферами обороны и разведки России

Среди попавших в список — частная военная компания «Вагнер», ООО «Оборонлогистика», «Агентство интернет-исследований», компании Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина» «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также сам Пригожин, предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых США обвиняют во вмешательстве в выборы президента, пишет «Медуза» .

Теперь в списке — 72 участника. Попадание в него означает то, что власти США будут вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями.

«Эти санкции и сегодняшние действия не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности любой страны, а скорее на то, чтобы возложить на Россию расходы в ответ на ее вмешательство в процесс выборов в Соединенных Штатах, ее неприемлемое поведение на востоке Украины и другие пагубные действия», — заявили в Госдепе, отметив, что уже на сегодня санкции сдерживают потенциальный экспорт оружия из России на миллиарды долларов.

В июне 2017 года США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» как против компании, «вовлеченной в продолжающийся конфликт на Украине».

Как сообщали Юга.ру, в СМИ появлялась информация о том, что бойцы частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнера», участвующие в боевых операциях в Сирии и на Украине, тренируются на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Также известно, что псевдонимом Вагнер может скрываться подполковник запаса Дмитрий Уткин, командовавший до 2013 года 700-м отдельным отрядом спецназа второй отдельной бригады СпН Главного разведывательного управления Минобороны. В 2014 году, предположительно, Уткин создал собственное подразделение, которое получило условное наименование ЧВК «Вагнера».

Бойцы этого неофициального подразделения, по данным источников, воевали в Донецке и принимали участие в боевых действиях под Пальмирой. При этом сперва бойцы Вагнера проходили подготовку в Ростовской области, а потом их базу перенесли в Молькино.