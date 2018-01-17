Госдуме предложат легализовать работу частных военных компаний

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Госдуму РФ внесут законопроект, предлагающий легализовать создание и работу частных военных компаний (ЧВК)

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил, что соответствующий законопроект в течение месяца планируется внести в Госдуму. По словам Емельянова, ситуация в Сирии показала, что частные военные компании отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах.

«Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии, а также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — цитирует зампреда RT.

Деятельность таких компаний должны лицензировать профильные ведомства. В документе уточнят понятие и задачи ЧВК, виды их работ и услуг, закрепят соцгарантии для работающих в России и других государствах.

Планируется, что ограничениями для ЧВК станет запрет нарушать суверенитет и изменение границ государств, свержение законных органов власти, подрывная деятельность, разработка, покупка или хранение оружия массового поражения.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2016 года появилась информация о том, что Минобороны потратило более 50 млн рублей на модернизацию полигона Молькино в Краснодарском крае, где тренируются бойцы частных военных компаний, участвующие в боевых операциях в Сирии и на Украине.

В июне 2017 года США ввели санкции против военной компании «Вагнер», участвовавшей в военном конфликте на востоке Украины.

Армия Госдума РФ
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