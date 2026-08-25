Краснодарка обнаружила в съемной квартире часы со скрытой камерой и микрофоном и не может добиться расследования

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»

Жительница Краснодара обнаружила слежку в съемной квартире

24 августа «Осторожно, новости» сообщили, что в Краснодаре девушка обнаружила в спальне съемной квартиры настенные часы со встроенной камерой и микрофоном. По ее словам, устройство установил собственник жилья. Мужчина отрицает, что знал о наличии камеры.

Оксана Г. сняла квартиру в январе. После заселения девушка заметила несколько бытовых проблем: холодильник работал с сильным шумом, и с розетками возникали неполадки. Владелец пообещал вызвать специалиста и все исправить. Во время разговора он также упомянул, что хотел бы вернуть в спальню настенные часы, которые сломались незадолго до сдачи квартиры.

Краснодарка сказала, что часы ей не нужны, и предложила хозяину оставить их у себя. Через неделю собственник приехал в квартиру в отсутствие девушки. После его визита она заметила, что на стене в спальне напротив двери в ванную комнату появились те самые часы.

Девушке часы не понравились, поэтому она сняла их со стены и оставила на диване. Спустя несколько дней она решила внимательнее их осмотреть и обнаружила внутри скрытую камеру и микрофон.

«Издалека похожа на настоящую»:

По словам Оксаны, похожие устройства можно приобрести через маркетплейсы примерно за 10 тыс. рублей. В описаниях таких моделей обычно указывается возможность вести наблюдение за детьми, нянями или домашними животными.

Девушка вызвала полицию. Позже с ней связался представитель владельца и заявил, что залог в размере 30 тыс. рублей ей не вернут, если она обратится к правоохранителям. Сам собственник во время допросов, как рассказала потерпевшая, заявил, что не знал о камере, и утверждал, что устройство является обычными часами.

Адвокат девушки Диана Худадян сообщила, что около трех месяцев назад часы направили на экспертизу. Анализ показал, что устройство находилось в рабочем состоянии и технически могло вести запись видео и аудио.

При этом уголовное дело до сих пор не возбудили. Девушка и ее адвокат неоднократно обращались в прокуратуру и жаловались на бездействие. Следователь редко отвечает на их сообщения.

Как писали Юга.ру, в аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке.

Краснодар Полиция Происшествия

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Краснодарка обнаружила в съемной квартире часы со скрытой камерой и микрофоном и не может добиться расследования
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