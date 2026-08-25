Краснодарка обнаружила в съемной квартире часы со скрытой камерой и микрофоном и не может добиться расследования

24 августа «Осторожно, новости» сообщили, что в Краснодаре девушка обнаружила в спальне съемной квартиры настенные часы со встроенной камерой и микрофоном. По ее словам, устройство установил собственник жилья. Мужчина отрицает, что знал о наличии камеры.

Оксана Г. сняла квартиру в январе. После заселения девушка заметила несколько бытовых проблем: холодильник работал с сильным шумом, и с розетками возникали неполадки. Владелец пообещал вызвать специалиста и все исправить. Во время разговора он также упомянул, что хотел бы вернуть в спальню настенные часы, которые сломались незадолго до сдачи квартиры.

Краснодарка сказала, что часы ей не нужны, и предложила хозяину оставить их у себя. Через неделю собственник приехал в квартиру в отсутствие девушки. После его визита она заметила, что на стене в спальне напротив двери в ванную комнату появились те самые часы.

Девушке часы не понравились, поэтому она сняла их со стены и оставила на диване. Спустя несколько дней она решила внимательнее их осмотреть и обнаружила внутри скрытую камеру и микрофон.