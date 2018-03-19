«Повар Путина» возглавил собственный ресторанный бизнес вместо предполагаемого командира ЧВК Вагнера — СМИ

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», стал гендиректором «Конкорд менеджмент и консалтинг»

Гендиректор головной компании ресторанного бизнеса Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» сменился 1 марта. По данным «СПАРК-Интерфакс», вместо Дмитрия Валерьевича Уткина компанию возглавил сам Пригожин. Уткин — полный тезка предполагаемого главы ЧВК Вагнера, эту компанию он возглавлял с ноября 2017 года, пишет The Bell.

ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» входит в группу компаний «Конкорд» Евгения Пригожина. Ей принадлежат несколько заведений: ресторан-теплоход River Palace в Москве, рестораны «Русский Ампиръ», «Русский китч», Polenta в Петербурге, а также сеть бутиков «Музей шоколада». Кроме того, «Конкорд менеджмент и консалтинг» занимается строительством поселка «Северный Версаль» под Петербургом.

Ранее Пригожин уже был гендиректором «Конкорд менеджмент и консалтинг». Он возглавлял компанию с 15 декабря 2005 года до 10 января 2007 года. Причины решения Пригожина лично возглавить бизнес сейчас неизвестны, получить комментарий по этому поводу не удалось, отмечает The Bell.

До февраля прошлого года «Конкорд менеджмент и консалтинг» была оформлена на Виолетту Пригожину, которую «Новая газета» называла матерью бизнесмена. С 28 февраля владельцем 100% компании стал сам Пригожин, отмечает «Дождь».