Трое россиян с пресс-картами убиты на территории ЦАР. Они делали репортаж про ЧВК «Вагнер»

Три человека из России с пресс-картами убиты в Центрально-Африканской Республике

По словам источников «Дождя» в «Центре управления расследованиями», погибшие опознаны. Это журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК «Вагнер». Информацию о личностях погибших подтвердил «Би-би-си» главный редактор ЦУР Андрей Коняхин.

МИД РФ подтвердил, что погибшие в ЦАР люди могли быть гражданами РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что на опознание убитых выехали российские дипломаты, передает ТАСС.

Источник «Дождя» также сообщил, что россияне были остановлены на блокпосту в 23 км от города Сибут. Что именно с ними произошло, неизвестно. При этом источник «Интерфакса» в полиции ЦАР сообщил, что убийство, по предварительным данным, было совершено с целью ограбления. Тела убитых были доставлены в местную больницу.

AFP сообщает, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми. Также, по сведениям агентства, на них были пресс-карты «Известий». В самом издании опровергли информацию о нахождении в ЦАР своих сотрудников.

Как сообщали Юга.ру, в СМИ появлялась информация о том, что бойцы частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер», участвующие в боевых операциях в Сирии и на Украине, тренируются на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Также известно, что псевдонимом Вагнер может скрываться 46-летний подполковник запаса Дмитрий Уткин, командовавший до 2013 года 700-м отдельным отрядом спецназа второй отдельной бригады СпН Главного разведывательного управления Минобороны. В 2014 году, предположительно, Уткин создал собственное подразделение, которое получило условное наименование ЧВК «Вагнера».

Бойцы этого неофициального подразделения, по данным источников, воевали в Донецке и принимали участие в боевых действиях под Пальмирой. При этом сперва бойцы Вагнера проходили подготовку в Ростовской области, а потом их базу перенесли в Молькино.