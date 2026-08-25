В парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник». Его не проводили семь лет

Краснодарский край

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  • Фестиваль «Стереопикник» в Краснодаре © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    Фестиваль «Стереопикник» в Краснодаре © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Краснодарский «Стереопикник» возвращается. Музыкальное мероприятие пройдет в новой локации

24 августа пресс-служба «Стереопикника» сообщила Юга.ру, что мероприятие возвращается спустя семь лет — событие состоится 11 и 12 сентября. 

Событие впервые пройдет в новой локации — парке «Краснодар». Он объединит музыку, искусство, гастрономию и другие сферы. 

В первый день состоится открытие «Стереопикника» и знакомство гостей с его новым форматом. Во второй день в разных зонах парка пройдут музыкальные выступления, театральные и вокальные перформансы, лекции, мероприятия для детей, гастрономические события и другое. 

«Мы не хотели просто перенести проект на другую площадку и сделать его больше. Нам было важно понять, каким он может стать в пространстве, которое само изменило представление о Краснодаре. Парк дает нам новый масштаб, а мы хотим наполнить его теплом. Чтобы большое событие оставалось личным: с музыкой, хорошей едой, друзьями и ощущением, что весь город сегодня рядом», — рассказала генеральный продюсер «Стереопикника» Ангелина Стипиди. 

В 2026 году фестиваль адыгейского сыра под Майкопом не состоится:

Программа предстоящего «Стереопикника» это не расписание выступлений артистов, а путешествие по парку. Имена артистов, которые выступят в этом году, неизвестны.

Билеты уже в продаже, стоимость — от 2,5 тыс. рублей. Подробности можно узнать у организаторов. 

По словам пресс-службы, риска, что мероприятие отменят, нет — событие согласовано. Однако количество билетов ограничено — до 2 тыс. в первый день и около 1,5 тыс. во второй. 

Напомним, 7 мая в Краснодаре отменили фестиваль «Лестница в небо». В тот же день стало известно, что парад Победы решили провести впервые с 2022 года. Позднее, в июле, власти запретили проводить концерты фестиваля Roof Live в ТРЦ «Галерея» — их перенесли в парк «Краснодар». 

«Стереопикник» в 2015 году создала продюсер и соосновательница концертов при свечах Lumisfera Ангелина Стипиди. Мероприятие ежегодно проходило в сентябре в парке 30-летия Победы на Затоне. 

На территории события были музыкальные сцены, фудкорт, ярмарка, зона мастер-классов, спортивные активности. В 2018 году там выступили известные группы: СБПЧ, Линда, Антоха MC, PORCHY и «Комсомольск», а еще можно было покататься на вейкборде и зарегистрировать отношения в импровизированном полевом загсе.

В 2019 году, когда «Стереопикник» состоялся в последний раз, среди хедлайнеров были Cream Soda, SunSay, Юлия Чичерина и Azamat, а также выступали краснодарские артисты. 

В 2020 году организаторам пришлось закрыть офис и провести «Стереопикник» в камерном формате из-за пандемии ковида. В 2021 году Роспотребнадзор не разрешил его проводить. 

Как писали Юга.ру, с 3 по 13 сентября в Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры. Среди участников — рэпер L’One, театр кукол имени Образцова, независимое театральное объединение «Озеро», musicAeterna Dance и артисты Большого и Мариинского театров.

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В парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник». Его не проводили семь лет

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