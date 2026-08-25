В парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник». Его не проводили семь лет
Краснодарский «Стереопикник» возвращается. Музыкальное мероприятие пройдет в новой локации
24 августа пресс-служба «Стереопикника» сообщила Юга.ру, что мероприятие возвращается спустя семь лет — событие состоится 11 и 12 сентября.
Событие впервые пройдет в новой локации — парке «Краснодар». Он объединит музыку, искусство, гастрономию и другие сферы.
В первый день состоится открытие «Стереопикника» и знакомство гостей с его новым форматом. Во второй день в разных зонах парка пройдут музыкальные выступления, театральные и вокальные перформансы, лекции, мероприятия для детей, гастрономические события и другое.
«Мы не хотели просто перенести проект на другую площадку и сделать его больше. Нам было важно понять, каким он может стать в пространстве, которое само изменило представление о Краснодаре. Парк дает нам новый масштаб, а мы хотим наполнить его теплом. Чтобы большое событие оставалось личным: с музыкой, хорошей едой, друзьями и ощущением, что весь город сегодня рядом», — рассказала генеральный продюсер «Стереопикника» Ангелина Стипиди.
В 2026 году фестиваль адыгейского сыра под Майкопом не состоится:
Программа предстоящего «Стереопикника» это не расписание выступлений артистов, а путешествие по парку. Имена артистов, которые выступят в этом году, неизвестны.
Билеты уже в продаже, стоимость — от 2,5 тыс. рублей. Подробности можно узнать у организаторов.
По словам пресс-службы, риска, что мероприятие отменят, нет — событие согласовано. Однако количество билетов ограничено — до 2 тыс. в первый день и около 1,5 тыс. во второй.
Напомним, 7 мая в Краснодаре отменили фестиваль «Лестница в небо». В тот же день стало известно, что парад Победы решили провести впервые с 2022 года. Позднее, в июле, власти запретили проводить концерты фестиваля Roof Live в ТРЦ «Галерея» — их перенесли в парк «Краснодар».
«Стереопикник» в 2015 году создала продюсер и соосновательница концертов при свечах Lumisfera Ангелина Стипиди. Мероприятие ежегодно проходило в сентябре в парке 30-летия Победы на Затоне.
На территории события были музыкальные сцены, фудкорт, ярмарка, зона мастер-классов, спортивные активности. В 2018 году там выступили известные группы: СБПЧ, Линда, Антоха MC, PORCHY и «Комсомольск», а еще можно было покататься на вейкборде и зарегистрировать отношения в импровизированном полевом загсе.
В 2019 году, когда «Стереопикник» состоялся в последний раз, среди хедлайнеров были Cream Soda, SunSay, Юлия Чичерина и Azamat, а также выступали краснодарские артисты.
В 2020 году организаторам пришлось закрыть офис и провести «Стереопикник» в камерном формате из-за пандемии ковида. В 2021 году Роспотребнадзор не разрешил его проводить.
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