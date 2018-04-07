Reuters рассказало о схеме перевозки российских наемников из Ростова в Сирию

По данным агентства Reuters, в России действует схема доставки наемников в сирийские города Дамаск и Латакия из ростовского аэропорта Платов

Билеты из Ростова в Дамаск или Латакию нельзя купить, открытой информации об этих рейсах также нет. Лайнеры Cham Wings призывают в Ростов-на-Дону ночью, а отправляются в Сирию ранним утром, когда в аэропорту практически отсутствуют другие пассажиры, утверждает Reuters.

Журналисты агентства лично наблюдали как минимум одну отправку российских наемников в Сирию. В одну их зимних ночей более 100 крепких мужчин в камуфляже или спортивных костюмах подошли к стойкам регистрации, на которых не был указан ни номер рейса, ни пункт назначения. Затем они отправились к прилетевшему из Дамаска Airbus A320, на котором прибыли около 30 человек с загоревшими лицами, большинство из них — в пустынном камуфляже.

По словам сотрудника аэропорта, принимавшего участие в посадке на рейсы в Сирию, на бортах лайнеров не было женщин, пассажиры были с рюкзаками военного стиля.