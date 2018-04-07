Reuters рассказало о схеме перевозки российских наемников из Ростова в Сирию
По данным агентства Reuters, в России действует схема доставки наемников в сирийские города Дамаск и Латакия из ростовского аэропорта Платов
Reuters пишет, что наемников отправляют гражданскими самолетами, перелеты выполняет частная сирийская авиакомпания Cham Wings, которая попавшая под санкции США, затрудняющие или делающие невозможной покупку самолетов.
Однако компания получила через цепочку офшоров лайнеры Airbus A320 вместимостью до 180 человек.
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Билеты из Ростова в Дамаск или Латакию нельзя купить, открытой информации об этих рейсах также нет. Лайнеры Cham Wings призывают в Ростов-на-Дону ночью, а отправляются в Сирию ранним утром, когда в аэропорту практически отсутствуют другие пассажиры, утверждает Reuters.
Журналисты агентства лично наблюдали как минимум одну отправку российских наемников в Сирию. В одну их зимних ночей более 100 крепких мужчин в камуфляже или спортивных костюмах подошли к стойкам регистрации, на которых не был указан ни номер рейса, ни пункт назначения. Затем они отправились к прилетевшему из Дамаска Airbus A320, на котором прибыли около 30 человек с загоревшими лицами, большинство из них — в пустынном камуфляже.
По словам сотрудника аэропорта, принимавшего участие в посадке на рейсы в Сирию, на бортах лайнеров не было женщин, пассажиры были с рюкзаками военного стиля.
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С 5 января 2017 года Reuters зафиксировал 51 авиаперелет Cham Wings из Сирии в Ростов-на-Дону и обратно, все рейсы выполняли самолеты Airbus A320.
Как сообщали Юга.ру, 7 февраля появилась информация о том, что в Сирии в результате авиаудара погибли и пострадали десятки российских бойцов «ЧВК Вагнера». По сообщениям СМИ, наемники не участвовали в столкновении сирийцев с военными международной коалиции во главе с США, а попали под обстрел случайно.
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