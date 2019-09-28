Краснодарский Один театр просит жителей помочь с переездом
Режиссер краснодарского Одного театра Арсений Фогелев попросил горожан помочь в переездом в новое помещение
В опубликованном видео один из основателей театра показал пространство, куда в ближайшее время переедет культурное учреждение. Арсений Фогелев сказал, что театру требуется финансовая поддержка для проведения ремонта. Будут рады как пожертвованиям, так и спонсорству. Кроме того, можно помочь строительными материалами. Нужен гипсокартон, профили, саморезы, инструменты, фура или несколько газелей. Режиссер добавил, что в новом Одном театре будет своя энергетика, все в нем будет про искусство. Подробную информацию можно запросить по электронной почте odinteatr@mail.ru.
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Как писали Юга.ру, Один театр покинет здание на улице Рашпилевской и переедет в район бизнес-центра «Кавказ». Переезд связан с повышением арендной платы и усложнившимися требованиями пожарной безопасности. Спектакли в старом помещении можно будет посмотреть до 14 октября включительно, параллельно с этим будет идти ремонт в другой локации.
В августе еще одна культурная площадка переехала из центра города из-за повышения арендной платы. Центр современного искусства «Типография» покинул помещение на улице Буденного и теперь занимает помещение на Зиповской, 5, корпус 33. Чтобы оплатить часть ремонтных работ, коллекционер, предприниматель, основатель и патрон заведения Николай Мороз выставил на продажу арт-объект «Будка одиночного пикета» (БОП) с пикета в поддержку «узников Болотной», который провел в Краснодаре в 2013 году художник Эльдар Ганеев.
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