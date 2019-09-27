Краснодарский Один театр переезжает

Режиссер и актер краснодарского Одного театра Арсений Фогелев сообщил, что в ближайшее время культурное заведение начнет работу на новом месте

Информация об этом появилась на официальных страницах театра в социальных сетях. Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе театра, переезд связан с повышением арендной платы и усложнившимися требованиями пожарной безопасности.

«Сейчас выше третьего этажа театрам лучше не находиться, а мы расположены на пятом. Однако новые требования безопасности мы, может быть, и потянули бы, но одновременно увеличилась стоимость арендной платы. Поэтому было принято решение изменить локацию», — рассказали в пресс-службе.

Театр решил не уезжать из центра города, новое пространство будет находиться в районе бизнес-центра «Кавказ». Спектакли в помещении на улице Рашпилевской можно будет посмотреть до 14 октября включительно, параллельно с этим будет идти ремонт в другой локации.

Один театр был открыт 26 августа 2012 года краснодарским актером и режиссером Арсением Фогелевым, а также Виталием Борисовым и Алексеем Мосоловым. В репертуаре — спектакли «Затворник и Шестипалый», «Параллели», «Небесные беглецы», «Невеста», «С училища», «Я умер от варенья» и другие.