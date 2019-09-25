«Будку одиночного пикета» краснодарской арт-группировки ЗИП выставили на продажу за 2 млн рублей

Коллекционер Николай Мороз выставил на продажу арт-объект «Будка одиночного пикета» (БОП) с пикета в поддержку «узников Болотной», который провел в Краснодаре в 2013 году художник Эльдар Ганеев

Несанкционированная акция протеста, организатором которой выступила арт-группировка ЗИП, состоялась 6 мая 2013 года на Театральной площади возле здания мэрии Краснодара. В деревянной будке, оборудованной веб-камерами и прорезями для демонстрации лозунгов, находился художник Эльдар Ганеев. Арт-пикет организовали в поддержку так называемых «узников 6 мая» — политзаключенных, задержанных по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года. Примерно через 40 минут после начала акции протеста Ганеева задержали за нарушение правил благоустройства города. В отделение полиции художник отправился прямо в будке. Момент задержания попал на видео .

Предприниматель, основатель и патрон КЦСИ «Типография», коллекционер современного искусства Николай Мороз рассказал 25 сентября в своем фейсбуке , что в течение года работа находилась в ОВД. Сотрудники ведомства не реагировали на заявления с требованиями вернуть экспонат.

«После чего участники группировки ЗИП сказали мне, что если я отыщу БОП, то смогу забрать объект себе. Через свои каналы я нашел его достаточно быстро, он у меня с 2015 года. Продавать я БОП не собирался, потому что считаю, что это одна из самых знаковых работ в современном искусстве страны. Однако на ремонт "Типографии" сейчас требуются крупные финансовые вливания. БОП стоит гораздо больше, но я назначил цену в 2 млн рублей, чтобы завершить часть работ», — рассказал порталу Юга.ру Николай Мороз.

Коллекционер уверен, что сможет быстро продать арт-объект, потому что у него в друзьях в фейсбуке много ценителей искусства, которых заинтересует его предложение приобрести БОП.