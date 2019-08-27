Краснодарская «Типография» пригласила в свой новый дом на игру в слепые китайские шахматы
Первым проектом краснодарского Центра современного искусства «Типография» после переезда станет игра в слепые китайские шахматы с австрийским художником и группировкой ЗИП
28 августа стартует первый проект новой «Типографии» — «Рев грома в восьми пустынях» австрийского художника Альберта Альгайера и группировки ЗИП. Вместе они проведут ежегодную встречу клуба игроков слепых китайских шахмат.
«Слепые китайские шахматы можно считать идеальной игрой — достаточно легкой, чтобы научиться, и одновременно бесконечно сложной, требующей четкого стратегического мышления, и в то же время очень случайной», — поделился Альгайер.
Он рассказал, что выучил эту игру в Гонконге 15 лет назад, и с тех пор не встретил ни одного человека, который знал бы ее. Примерно год назад художник познакомился с участниками группировки ЗИП, и с тех пор клуб игроков слепых китайских шахмат постоянно растет.
Игры будут проходить во дворике возле новой «Типографии» 28, 29 и 30 августа с 17:00 и до последнего игрока. В них смогут бесплатно поучаствовать все желающие, рассказали в культурном центре.
Как сообщали Юга.ру, в конце июля «Типография» покинула помещение на улице Буденного, а в августе переехала на Зиповскую, 5, корпус 33.
Альберт Альгайер — 36-летний художник, который живет и работает в Вене. Один из основателей GRUPPE UNO WIEN и Брегенцской биеннале современного искусства.
Группировка ЗИП — российская художественная группа, созданная в 2009 году в Краснодаре. Со-основатели центра современного искусства «Типография» и Краснодарского института современного искусства (КИСИ). В своих работах группировка ЗИП обращается к темам труда, сообщества и самоорганизации, превращая свои тотальные инсталляции в утопические пространства для работы, отдыха и взаимодействия.
В 2017 году группировка ЗИП стала победителем премии Кандинского в номинации «Проект года».
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