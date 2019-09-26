В Северной Осетии экс-полицейский зарезал бывшую жену. Она не раз жаловалась на домашнее насилие

Во Владикавказе 25 сентября умерла местная жительница Регина Гагиева, которую из ревности зарезал бывший муж

18 сентября 32-летний экс-супруг 22-летней Регины Гагиевой Вадим Техов пришел к ней на работу и начал выяснять отношения. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как во время ссоры мужчина показал бывшей жене что-то на экране телефона, а затем достал из кармана нож и несколько раз ударил ее. После этого Техов скрылся, а Гагоеву без сознания в тяжелом состоянии доставили в больницу. 25 сентября она скончалась. По данным проекта Mash, у погибшей остался трехлетний сын от экс-супруга. Вскоре после нападения Техова задержали. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и заключили под стражу, сообщили 21 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Северной Осетии.

По данным издания «Кавказ Реалии», пять лет назад Техов работал полицейским, но затем его уволили за избиение первой жены. Согласно рассказам сестры Регины Гагиевой, Техов не раз избивал ее дома, однако полиция игнорировала ее обращения. Официально его привлекли к ответственности только раз, в ноябре 2017 года. Суд назначил ему 5 тыс. рублей штрафа за административное правонарушение. В то же время МВД по Северной Осетии сообщило, что никаких заявлений от Гагиевой с того времени до дня смерти не поступало, писало РИА «Новости». Министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков взял дело на личный контроль.

В феврале 2017 года в России приняли закон о декриминализации побоев. Согласно нему, за избиения, не причиняющие серьезных последствий здоровью жертвы, грозит не уголовная, а административная ответственность. По данным «Новой газеты», после принятия закона о декриминализации количество жалоб на домашние побои выросло: если в 2014 году кризисный центр для женщин «Анна» принял 8 тыс. звонков, то в 2017 году — порядка 26 тыс. обращений. Были случаи, когда домашнее насилие приводило к смерти одного из членов семьи — либо женщина умирала от побоев, либо обороняясь убивала мужчину.

Юга.ру писали об одном из таких случаев. В августе 2018 года жительница Геленджика Кристина Шидукова, защищаясь от побоев, убила своего мужа. Защитники указывали на то, что ее супруг Ахмед Шидуков систематически бил ее и пытался выбросить из окна, однако ее признали виновной и приговорили к восьми годам колонии.