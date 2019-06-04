Мэр Краснодара: Некоторые материалы в бассейне в ЮМР были похожи на те, что использовались в «Хромой лошади»

Мэр Краснодара Евгений Первышов провел брифинг с журналистами. Там он рассказал о том, что будут делать с недостроенным бассейном возле лицея № 90 в Юбилейном микрорайоне. По словам главы города, некоторые материалы, которые применялись в обшивке кровли, были похожи на те, которые привели к трагедии в «Хромой лошади» [«Хромая лошадь» — ночной клуб в Перми, который сгорел в 2009 году из-за несоблюдения техники безопасности. При пожаре погибло 156 человек — Юга.ру].

«Например, бассейну возле 90-го лицея в Юбилейном микрорайоне сколько, семь лет? Уже, честно говоря, было стыдно, поэтому предприняли все необходимые меры, чтобы расторгнуть контракт, сохранить объект, сделать необходимую проектно-сметную документацию для его достройки. Потому что сам объект был возведен не по проекту — подрядчик нарушил все требования, какие только возможно. В том виде, в каком он был, его невозможно было завершить и ввести в эксплуатацию — были не укреплены несущие конструкции, кровля не соответствовала техническим решениям. В последующем это могло сказаться на его эксплуатации», — объяснил Первышов.

Глава города добавил, что в бассейне уже убрали все опасные материалы, предусмотрели новые вентиляционные системы. Строительство планируют завершить к концу этого года , так как подрядчик уже начал работу.

После этого, возможно, еще несколько месяцев потребуется на процедуру ввода в эксплуатацию объекта и оформление других документов.

Как сообщали Юга.ру, бассейн около лицея № 90 начали строить в 2013 году, но подрядчик отошел от первичного проекта, и работы приостановили в целях безопасности.