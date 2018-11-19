Мэр Краснодара рассказал о возвращении к проекту недостроенного бассейна в Юбилейном микрорайоне
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о возвращении к строительству бассейна в ЮМР
Проект достройки бассейна по улице 70-летия Октября, 28 рядом с лицеем № 90 в Юбилейном микрорайоне откорректировали и отправили на экспертизу.
«Бассейн обязательно будет достроен. Стройка была остановлена по вине подрядчика, который допустил отклонения от проекта. От работ он давно отстранен, договор с ним расторгнут в судебном порядке», — рассказал Евгений Первышов.
Также глава города добавил, что проект достройки уже подготовили и отправили на экспертизу. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил финансирование на завершение строительства бассейна.
Проектная документация проходит обязательную государственную экспертизу, заключение по ней ожидается в первом квартале 2019 года. После этого планируют подать заявку на финансирование и возобновить строительство, уточнил директор городского департамента строительства Максим Карпенко.
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Как сообщали Юга.ру, бассейн около лицея № 90 начали строить в 2013 году, но подрядчик отошел от первичного проекта, и работы приостановили в целях безопасности. В 2017 году Вениамин Кондратьев поручил достроить бассейн и спорткомплекс возле СОШ № 89.
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