В Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд. Есть погибший, движение остановлено

В Крыму беспилотник повредил локомотив. Три состава вывозят автобусами, еще восемь застряли в пути

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров подвергся атаке БПЛА. Обломки повредили локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь. Пассажиры не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист ранен.

Как сообщил «Гранд Сервис Экспресс», пассажиров всех поездов, находящихся на территории Крыма, эвакуировали. Людей из трех составов в настоящее время доставляют автобусами в Симферополь. Еще восемь поездов, которые следуют в Крым или уже находятся на полуострове, остановлены до особого распоряжения.