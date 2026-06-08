В Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд. Есть погибший, движение остановлено
В Крыму беспилотник повредил локомотив. Три состава вывозят автобусами, еще восемь застряли в пути
8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров подвергся атаке БПЛА. Обломки повредили локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь. Пассажиры не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист ранен.
Как сообщил «Гранд Сервис Экспресс», пассажиров всех поездов, находящихся на территории Крыма, эвакуировали. Людей из трех составов в настоящее время доставляют автобусами в Симферополь. Еще восемь поездов, которые следуют в Крым или уже находятся на полуострове, остановлены до особого распоряжения.
В Краснодарском крае БПЛА атаковали танкер и сухогрузы:
Какие поезда эвакуируют в Симферополь автобусами:
- № 68 Москва — Симферополь (отправление 6 июня);
- № 77 Санкт-Петербург — Симферополь (отправление 6 июня);
- № 7 Санкт-Петербург — Севастополь (отправление 6 июня).
Какие поезда, следующие в Крым, остановлены:
- № 316 Адлер — Симферополь (отправление 7 июня) — задержка 3,5 часа;
- № 25 Минеральные Воды — Симферополь (отправление 7 июня) — задержка около 2 часов;
- № 92 Москва — Севастополь (отправление 6 июня) — задержка 3 часа
- № 173 Москва — Евпатория (отправление 6 июня) — задержка 2,5 часа;
- № 28 Москва — Симферополь (отправление 7 июня) — задержка 1,5 часа.
Какие поезда, следующие из Крыма, остановлены:
- № 92 Севастополь — Москва (отправление 7 июня) — задержка около 7 часов;
- № 98 Симферополь — Москва (отправление 8 июня) — задержка 4,5 часа;
- № 184 Севастополь — Мурманск (отправление 8 июня) — задержка около 6 часов.
Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями на вокзалах и официальными сообщениями компании.
Как писали Юга.ру, 6 июня в Усть-Лабинске загорелась нефтебаза после атаки БПЛА.