В Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд. Есть погибший, движение остановлено

Крым

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Крыму беспилотник повредил локомотив. Три состава вывозят автобусами, еще восемь застряли в пути

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью полуостров подвергся атаке БПЛА. Обломки повредили локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь. Пассажиры не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист ранен.

Как сообщил «Гранд Сервис Экспресс», пассажиров всех поездов, находящихся на территории Крыма, эвакуировали. Людей из трех составов в настоящее время доставляют автобусами в Симферополь. Еще восемь поездов, которые следуют в Крым или уже находятся на полуострове, остановлены до особого распоряжения.

В Краснодарском крае БПЛА атаковали танкер и сухогрузы:

Какие поезда эвакуируют в Симферополь автобусами:

  • № 68 Москва — Симферополь (отправление 6 июня);
  • № 77 Санкт-Петербург — Симферополь (отправление 6 июня);
  • № 7 Санкт-Петербург — Севастополь (отправление 6 июня).

Какие поезда, следующие в Крым, остановлены:

  • № 316 Адлер — Симферополь (отправление 7 июня) — задержка 3,5 часа;
  • № 25 Минеральные Воды — Симферополь (отправление 7 июня) — задержка около 2 часов;
  • № 92 Москва — Севастополь (отправление 6 июня) — задержка 3 часа
  • № 173 Москва — Евпатория (отправление 6 июня) — задержка 2,5 часа;
  • № 28 Москва — Симферополь (отправление 7 июня) — задержка 1,5 часа.

Какие поезда, следующие из Крыма, остановлены:

  • № 92 Севастополь — Москва (отправление 7 июня) — задержка около 7 часов;
  • № 98 Симферополь — Москва (отправление 8 июня) — задержка 4,5 часа;
  • № 184 Севастополь — Мурманск (отправление 8 июня) — задержка около 6 часов.

Пассажирам рекомендуют следить за объявлениями на вокзалах и официальными сообщениями компании. 

Как писали Юга.ру, 6 июня в Усть-Лабинске загорелась нефтебаза после атаки БПЛА.

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