На Кубани парень угнал машину и попал в ДТП, пока владелец спал на заднем сиденье

В Белоглинском районе в сентябре полиция задержала парня, который угнал машину со спящим владельцем в салоне

В отдел МВД с заявлением об угоне обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что заснул на заднем сиденье машины возле магазина, а когда проснулся — автомобиль стоял на берегу реки. Кроме того, на нем были повреждения. Полицейские прибыли на место, осмотрели машину и опросили возможных очевидцев. Позже они установили причастность 24-летнего местного жителя, его задержали и доставили в отдел.

По версии следствия, молодой человек, пользуясь тем, что владелец машины спит, завел ее ключами, оставленными в замке зажигания. Парень решил прокатиться по району, однако не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего выехал на берег реки. Там он бросил машину и скрылся.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.