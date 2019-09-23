На Кубани парень угнал машину и попал в ДТП, пока владелец спал на заднем сиденье
В Белоглинском районе в сентябре полиция задержала парня, который угнал машину со спящим владельцем в салоне
В отдел МВД с заявлением об угоне обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что заснул на заднем сиденье машины возле магазина, а когда проснулся — автомобиль стоял на берегу реки. Кроме того, на нем были повреждения. Полицейские прибыли на место, осмотрели машину и опросили возможных очевидцев. Позже они установили причастность 24-летнего местного жителя, его задержали и доставили в отдел.
По версии следствия, молодой человек, пользуясь тем, что владелец машины спит, завел ее ключами, оставленными в замке зажигания. Парень решил прокатиться по району, однако не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего выехал на берег реки. Там он бросил машину и скрылся.
Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Это не первый случай на Кубани, когда угнанные машины попадают в ДТП. В марте в Курганинском районе мужчина дважды угнал машину у брата и врезался на ней в столб. В том же месяце в Туапсе местный житель угнал машину, чтобы сдать ее на металлолом, но она сгорела из-за неисправности.
Бывают случаи, когда злоумышленники угоняют не легковые автомобили, а трактора и большегрузы. В феврале краснодарец сел в чужую «Газель», чтобы навестить возлюбленную в Лабинске, но перепутал дорогу и поехал в другую сторону. В августе-сентябре прошлого года в Мостовском районе произошло сразу два интересных случая: сначала мужчина угнал КамАЗ, чтобы показать окрестности знакомому. Через некоторое время москвич угнал трактор, чтобы проводить девушек домой.
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