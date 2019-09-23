На Кубани парень угнал машину и попал в ДТП, пока владелец спал на заднем сиденье

Краснодарский край

Распечатать

В Белоглинском районе в сентябре полиция задержала парня, который угнал машину со спящим владельцем в салоне

Читайте также:

В отдел МВД с заявлением об угоне обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что заснул на заднем сиденье машины возле магазина, а когда проснулся — автомобиль стоял на берегу реки. Кроме того, на нем были повреждения. Полицейские прибыли на место, осмотрели машину и опросили возможных очевидцев. Позже они установили причастность 24-летнего местного жителя, его задержали и доставили в отдел.

По версии следствия, молодой человек, пользуясь тем, что владелец машины спит, завел ее ключами, оставленными в замке зажигания. Парень решил прокатиться по району, однако не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего выехал на берег реки. Там он бросил машину и скрылся.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также:

Это не первый случай на Кубани, когда угнанные машины попадают в ДТП. В марте в Курганинском районе мужчина дважды угнал машину у брата и врезался на ней в столб. В том же месяце в Туапсе местный житель угнал машину, чтобы сдать ее на металлолом, но она сгорела из-за неисправности.

Бывают случаи, когда злоумышленники угоняют не легковые автомобили, а трактора и большегрузы. В феврале краснодарец сел в чужую «Газель», чтобы навестить возлюбленную в Лабинске, но перепутал дорогу и поехал в другую сторону. В августе-сентябре прошлого года в Мостовском районе произошло сразу два интересных случая: сначала мужчина угнал КамАЗ, чтобы показать окрестности знакомому. Через некоторое время москвич угнал трактор, чтобы проводить девушек домой.

Автомобили Белоглинский район ДТП Полиция Угоны

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре у торгового центра «СБС Мегамолл» подрались сотрудники парковки и водитель
На Кубани парень угнал машину и попал в ДТП, пока владелец спал на заднем сиденье
В горах Адыгеи выпал первый снег
На Кубани начало недели будет холодным и ветреным
Под Краснодаром в ДТП с маршруткой пострадали пять человек
В Краснодаре День города посетили 60 тыс. человек

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале