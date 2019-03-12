На Кубани мужчина дважды угнал машину у брата

Краснодарский край

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В Курганинском районе в марте задержали мужчину, который два раза угонял машину у родственника

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что из двора его дома пропал автомобиль.

Машину нашли на штрафстоянке, так как ее бросили на месте ДТП. Позже выяснилось, что автомобиль угнал 32-летний старший брат заявителя, который живет вместе с ним. Пьяный мужчина не справился с управлением, врезался в столб и сбежал с места аварии.

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Также полицейские установили, что в январе мужчина угонял автомобиль родственника, чтобы прокатиться по району. Когда в машине закончился бензин, он бросил ее в поле. Там ее и нашла полиция.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила 12 марта пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в Ялте пьяные строители угнали машину и устроили ДТП.

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