В Краснодаре мужчина угнал «Газель», чтобы навестить возлюбленную. Но перепутал дорогу и поехал в другую сторону

В Краснодаре 14 февраля мужчина угнал «Газель», чтобы съездить к своей девушке в Лабинск

В полицию Прикубанского округа обратились сотрудники предприятия по благоустройству города. Они рассказали, что оставили машину на остановке на улице Ейское шоссе и поднялись на наземный переход для выполнения работ. При этом двери «Газели» были открыты, а ключ остался в замке зажигания. Когда сотрудники вернулись, автомобиля уже не было.

Полицейские задержали машину на трассе М4 «Дон» через 10 минут. За рулем находился 32-летний житель Ростовской области. Мужчина рассказал, что угнал «Газель», чтобы съездить к своей возлюбленной в Лабинск, но перепутал направление и уехал в другую сторону.

По пути злоумышленник собрал в багажник несколько пакетов с мусором, в которых он рассчитывал найти еду или ценные предметы, рассказала пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Также мужчина рассказал, что несколько лет назад переехал к родственникам в Краснодар. Недавно он поссорился с ними и стал скитаться по улицам.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.