В Тихорецком районе трое парней угнали и сожгли машину. Через два дня украли и сгоревший автомобиль

В Тихорецком районе полицейские задержали парней, которые угнали автомобиль, а потом сожгли его

Местный житель сообщил в полицию, что у него угнали автомобиль. Он рассказал, что оставил свой ВАЗ-21150 во дворе многоэтажки, а утром машины не оказалось на месте. Ущерб составил 100 тыс. рублей.

Полицейские нашли машину на одной из проселочный дорог, она полностью сгорела. Позже правоохранители задержали 19-летнего и двух 20-летних парней. Они рассказали, что были пьяны и захотели прокатиться по райну, но увязли в грязи и решили бросить машину.

Злоумышленники подожгли салон автомобиля зажигалкой, чтобы скрыть следы преступления, а затем скрылись.