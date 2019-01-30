В Тихорецком районе трое парней угнали и сожгли машину. Через два дня украли и сгоревший автомобиль

Краснодарский край

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В Тихорецком районе полицейские задержали парней, которые угнали автомобиль, а потом сожгли его

Местный житель сообщил в полицию, что у него угнали автомобиль. Он рассказал, что оставил свой ВАЗ-21150 во дворе многоэтажки, а утром машины не оказалось на месте. Ущерб составил 100 тыс. рублей.

Полицейские нашли машину на одной из проселочный дорог, она полностью сгорела. Позже правоохранители задержали 19-летнего и двух 20-летних парней. Они рассказали, что были пьяны и захотели прокатиться по райну, но увязли в грязи и решили бросить машину.

Злоумышленники подожгли салон автомобиля зажигалкой, чтобы скрыть следы преступления, а затем скрылись.

© Фото пресс-службы ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю

Против парней возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), им грозит до семи лет лишения свободы.

Владелец машины из-за непогоды не смог сразу вывезти обгоревший кузов. Через два дня мужчина снова не нашел автомобиль на месте и обратился в полицию. Ущерб составил около 10 тыс. рублей.

Участковый обнаружил обгоревший кузов весом около 700 кг в пункте приема металла. Его изъяли и отдали владельцу.

По подозрению в краже задержали 20-летнего местного жителя. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кражи Пожары Полиция Тихорецкий район Угоны
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