В Туапсе мужчина угнал машину, чтобы сдать ее на металлолом, но она сгорела

В Туапсе полиция задержала парня, который собирался сдать на металлолом угнанный автомобиль

Местный житель обратился в полицию с сообщением об угоне машины. Он пояснил, что автомобиль пропал с парковки.

Полицейские опросили очевидцев и составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля. Через несколько часов выгоревшую машину нашли на одной из улиц Туапсе.

Сотрудники МВД задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении. Он рассказал, что отбуксировал угнанную машину, чтобы сдать ее в пункт приема металла, но когда вернулся через несколько часов, автомобиль уже сгорел. Специалисты установили, что возгорание произошло из-за неисправности.