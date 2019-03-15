В Туапсе мужчина угнал машину, чтобы сдать ее на металлолом, но она сгорела

Краснодарский край

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В Туапсе полиция задержала парня, который собирался сдать на металлолом угнанный автомобиль

Местный житель обратился в полицию с сообщением об угоне машины. Он пояснил, что автомобиль пропал с парковки.

Полицейские опросили очевидцев и составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля. Через несколько часов выгоревшую машину нашли на одной из улиц Туапсе.

Сотрудники МВД задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении. Он рассказал, что отбуксировал угнанную машину, чтобы сдать ее в пункт приема металла, но когда вернулся через несколько часов, автомобиль уже сгорел. Специалисты установили, что возгорание произошло из-за неисправности.

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Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 15 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в марте в Курганинском районе задержали мужчину, который два раза угнал машину у брата.

Пожары Полиция Туапсинский район Угоны
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