В Туапсе мужчина угнал машину, чтобы сдать ее на металлолом, но она сгорела
В Туапсе полиция задержала парня, который собирался сдать на металлолом угнанный автомобиль
Местный житель обратился в полицию с сообщением об угоне машины. Он пояснил, что автомобиль пропал с парковки.
Полицейские опросили очевидцев и составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля. Через несколько часов выгоревшую машину нашли на одной из улиц Туапсе.
Сотрудники МВД задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении. Он рассказал, что отбуксировал угнанную машину, чтобы сдать ее в пункт приема металла, но когда вернулся через несколько часов, автомобиль уже сгорел. Специалисты установили, что возгорание произошло из-за неисправности.
Читайте также:
Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 15 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в марте в Курганинском районе задержали мужчину, который два раза угнал машину у брата.
Матч завершился со счетом 1:1, ФК «Краснодар» выбыл из Лиги Европы
И другие события Краснодара с 15 по 17 марта
Чем заняться в выходные 16-17 марта
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.