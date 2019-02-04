В Майкопе пьяный мужчина не смог угнать чужой автомобиль и уснул в нем

Адыгея

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В Адыгее задержали местного жителя, уснувшего в автомобиле, который он пытался угнать в состоянии алкогольного опьянения

Угонщика обнаружил владелец автомобиля — 61-летний майкопчанин. Он обратился в полицию и сообщил, что в его машине разбито стекло, а внутри спит незнакомец.

Прибывшими на место сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что в салоне находится 27-летний ранее неоднократно судимый майкопчанин.

«После того, как проник в автомобиль, он смог завести машину путем смыкания проводов зажигания, однако уехать не смог из-за заблокированной рулевой системы. Место преступления молодой человек сразу не покинул и заснул в салоне», — рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

По факту попытки угона возбудили уголовное дело.

Майкоп Угоны
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