Курорт «Роза Хутор» опубликовал первый отчет об устойчивом развитии

Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» в сентябре представил отчет по итогам корпоративной программы устойчивого развития, запущенной в 2018 году

Цель программы — улучшение качества туристского опыта гостей, повышение эффективности бизнеса и снижение экологического следа.

В пресс-службе «Роза Хутор» 17 сентября рассказали, что за последние годы один из крупнейших спортивных объектов зимней Олимпиады — 2014 трансформировался в популярный круглогодичный горный курорт мирового класса: число канатных дорог выросло с 24 до 29, протяженность горнолыжных трасс — с 77 до 102 км, гостиничный фонд увеличился с 1 тыс. 433 до 2 тыс. 933 номеров. Содержание отчета определяет программа устойчивого развития курорта, в которой установлены семь основных направлений деятельности: Уникальные впечатления; Сохранение природы; Партнерство и сотрудничество; Забота о будущем поколении; Историческое наследие; Энергетическая эффективность; Управление отходами. В инфраструктуру «Роза Хутор» входит 14 отелей, более 60 ресторанов и баров, 70 магазинов, 9 пунктов проката оборудования, школы по обучению катанию, центр активного отдыха. На курорте подготовили развлечения для детей и взрослых, места для занятий фитнесом, спа-услуги, концертные и образовательные программы.

Для круглосуточного обеспечения безопасности на «Роза Хутор» работает собственное аварийно-спасательное формирование «Горный патруль», аттестованное в МЧС России.

«Роза Хутор» предоставляет учащимся и тренерам детских спортивных школ бесплатный доступ на подъемники и трассы. Спортшколы по горным лыжам, сноуборду, ски-кроссу и могулу используют курорт как тренировочную базу. Кроме того, с декабря 2017 года на здесь проходит инновационная программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью горнолыжного спорта. Дети младше семи лет, пожилые люди от 70 лет, инвалиды первой группы и ветераны могут получить билет на канатную дорогу за символическую цену — 1 рубль. Для студентов российских вузов действует льготная программа со скидками. На «Роза Хутор» создан интерактивный Музей археологии, в экспозиции которого — материалы, найденные при археологических изысканиях в районе строительства курорта.