Курорт «Роза Хутор» опубликовал первый отчет об устойчивом развитии
Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» в сентябре представил отчет по итогам корпоративной программы устойчивого развития, запущенной в 2018 году
Цель программы — улучшение качества туристского опыта гостей, повышение эффективности бизнеса и снижение экологического следа.
Читайте также:
В пресс-службе «Роза Хутор» 17 сентября рассказали, что за последние годы один из крупнейших спортивных объектов зимней Олимпиады — 2014 трансформировался в популярный круглогодичный горный курорт мирового класса: число канатных дорог выросло с 24 до 29, протяженность горнолыжных трасс — с 77 до 102 км, гостиничный фонд увеличился с 1 тыс. 433 до 2 тыс. 933 номеров.
Содержание отчета определяет программа устойчивого развития курорта, в которой установлены семь основных направлений деятельности:
- Уникальные впечатления;
- Сохранение природы;
- Партнерство и сотрудничество;
- Забота о будущем поколении;
- Историческое наследие;
- Энергетическая эффективность;
- Управление отходами.
В инфраструктуру «Роза Хутор» входит 14 отелей, более 60 ресторанов и баров, 70 магазинов, 9 пунктов проката оборудования, школы по обучению катанию, центр активного отдыха. На курорте подготовили развлечения для детей и взрослых, места для занятий фитнесом, спа-услуги, концертные и образовательные программы.
Для круглосуточного обеспечения безопасности на «Роза Хутор» работает собственное аварийно-спасательное формирование «Горный патруль», аттестованное в МЧС России.
Читайте также:
«Роза Хутор» предоставляет учащимся и тренерам детских спортивных школ бесплатный доступ на подъемники и трассы. Спортшколы по горным лыжам, сноуборду, ски-кроссу и могулу используют курорт как тренировочную базу.
Кроме того, с декабря 2017 года на здесь проходит инновационная программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью горнолыжного спорта.
Дети младше семи лет, пожилые люди от 70 лет, инвалиды первой группы и ветераны могут получить билет на канатную дорогу за символическую цену — 1 рубль. Для студентов российских вузов действует льготная программа со скидками.
На «Роза Хутор» создан интерактивный Музей археологии, в экспозиции которого — материалы, найденные при археологических изысканиях в районе строительства курорта.
Курорт выдерживает график выплат долга по кредиту, предоставленному для выполнения олимпийской стройки, а общий объем ежегодно производимых налоговых выплат превышает 1,2 млрд рублей. Штатная численность достигает 3,2 тыс. человек, до 700 сотрудников ежегодно формируют сезонную команду обеспечения. Общая текучка персонала не превышает 10%.
На «Роза Хутор» занимаются проблемой безнадзорных животных и применяют экологичные технологии — в системах отопления, освещения и при стирке, а также ведут сбор мусора для переработки.
С полным текстом отчета об устойчивом развитии курорта «Роза Хутор» можно ознакомиться на сайте rosaski.com.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.