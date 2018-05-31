Курорт «Роза Хутор» запустил сервис по сбору вторсырья

Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» в рамках программы устойчивого развития организовал собственный сервис по ежедневному сбору вторсырья

Курорт реализует программу устойчивого развития, которая охватывает семь ключевых направлений работы: уникальные впечатления, сохранение природы, энергетическая эффективность, управление отходами, партнерство и сотрудничество, историческое наследие и забота о будущем поколении.

Меры в рамках программы заботы об окружающей среде предусматривают сокращение отходов. Сейчас на курорте «Роза Хутор» работает около 200 бизнесов разной величины, включая отели, рестораны, магазины, и каждый из них осуществляет закупки и производит отходы. Курорт называет сокращение их объема, организацию эффективного сбора и вывоза важной задачей, решение которой позволяет поддерживать чистоту и порядок на берегах реки Мзымты, на лесистых склонах и высокогорных лугах.

За зимний сезон 2017-2018 года с территории «Роза Хутор» отправили на переработку 1 тыс. куб. метров картона и пластика, собранных с помощью пяти контейнеров-накопителей, расставленных в «Роза Долине» и в Горной Олимпийской деревне.

Сейчас курорт организовал собственный сервис по ежедневному сбору вторсырья. Организации, работающие на «Роза Хутор» могут собирать образующийся в течение дня мусор без опасений, что придется ждать его вывоза. Весь картон, пластик и стеклянные бутылки, собранные в магазинах, барах, ресторанах и отелях, ежедневно забирает соответствующая служба, которая передает вторсырье предприятиям, которые находят для него дальнейший сбыт на пути к переработке.

После отладки сбора вторсырья в хозяйственной зоне курорта, планируется организовать его в клиентском секторе. Этим летом гости «Роза Хутор» смогут стать участниками системы раздельного сбора отходов. Пустые пластиковые бутылки и бумажные отходы офисов начнут отдельно собирать и направлять на переработку.

«Сбор вторсырья — это первый шаг на пути к ответственному обращению с отходами. Мы работаем над тем, чтобы полезные и пригодные для переработки отходы не попали в общий поток мусора. Таким образом, вторсырье не окажется в мусоровозе на пути к свалке, а вновь найдет сбыт на рынке. Действуя таким образом, мы не только уменьшаем экологический след курорта, но и снижаем наши расходы на оплату услуг по вывозу мусора», — заключил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.