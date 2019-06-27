Программа «Лыжи мечты» создала инклюзивное спортивное пространство на курорте «Роза Хутор»
На круглогодичном горном курорте «Роза Хутор» в июне реализовали уникальный проект по созданию инклюзивного спортивного пространства
25 детей-инвалидов две недели активно занимались разными видами спорта в окружении обычных сверстников, а также играли на детских площадках, общались с окружающими, помогали друг другу и ходили по магазинам. Главная цель проекта — показать, какой может быть спортивная реабилитация будущего, как можно социально адаптировать инвалидов и что такое настоящая инклюзия, рассказали в пресс-службе программы «Лыжи мечты».
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В проект вошли семьи с детьми, которые уже занимались терапевтическим спортом по программе «Лыжи мечты», со сложными диагнозами: ДЦП, аутизм, глухота, умственная отсталость, синдром Дауна, генетические синдромы. С ними работали инструкторы программы из разных городов. На спортивную смену помимо сочинцев приехали семьи с Камчатки, из Мурманска, Москвы, Миасса, Челябинска, Улан-Удэ, Снежинска, Владимира, Воронежа, Новосибирска, Рязани, Ижевска, Салехарда.
«Детей с такими сложными диагнозами не приглашают в спортивные секции и спортивные лагеря, они автоматически освобождаются от уроков физкультуры. Мы хотим исправить эту ситуацию. Нашей основной задачей было показать, что дети с серьезными поражениями могут осваивать сложнокоординационные виды спорта, радоваться свободе движения, а также органично существовать в обществе со здоровыми людьми», — сказала руководитель проекта спортивных семейных смен, основатель программы «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева.
В программе спортивной смены были игровые виды спорта, адаптированные под разные возможности детей: баскетбол, футбол, бадминтон, гольф, бадминтон, хоккей на тележках, бочча, а также скандинавская ходьба, веревочный парк, скалолазание, беговелы, фитнес и эстафеты.
В планах организаторов — проведение подобных семейных спортивных лагерей в других регионах России, с которыми программа «Лыжи мечты» готова делить полученный опыт. Ближайшая подобная смена пройдет в августе на горном курорте Чекерил в Удмуртии.
Программа «Лыжи мечты» началась в 2014 году с девяти участников и нескольких инструкторов. Сегодня проект включает почти 70 центров в 32 регионах страны, его участниками уже стали более 7 тыс. людей с разными заболеваниями, в том числе с ДЦП, аутизмом, нарушениями зрения и слуха, синдромом Дауна.
По итогам занятий дети и взрослые демонстрируют положительную динамику развития двигательных функций, эмоциональной сферы и добиваются успехов в реабилитации. В Краснодарском крае программа «Лыжи мечты» второй сезон реализуется на курорте «Роза Хутор». За это время занятия по уникальной методике прошли более 160 человек. На это было выделено более 4 млн рублей, собранных в рамках благотворительных хоккейных матчей, которые проводили на горном курорте команды «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига».
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