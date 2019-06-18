На курорте «Роза Хутор» открыли самый высокий водопад в окрестностях Сочи

В парке водопадов «Менделиха» на круглогодичном горном курорте «Роза Хутор» открыли для посещения самый высокий водопад в окрестностях Сочи — Золотой

Высота водопада достигает 77 метров. Сейчас гости курорта могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу парка и увидеть все семь водопадов: Менделя, Чара, Червонный, Мишкин Грот, Айя, Снежное Русло и Золотой.

Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 км. Прогулка займет около четырех с половиной часов, рассказали 18 июня в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Парк водопадов «Менделиха» расположен на южном склоне хребта Аибга в русле одноименной реки. Он начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс». Для туристов подготовили специальные тропы, в том числе к основанию водопадов. Также оборудованы смотровые площадки с перилами и местами для фотографирования.