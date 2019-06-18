На курорте «Роза Хутор» открыли самый высокий водопад в окрестностях Сочи
В парке водопадов «Менделиха» на круглогодичном горном курорте «Роза Хутор» открыли для посещения самый высокий водопад в окрестностях Сочи — Золотой
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Высота водопада достигает 77 метров. Сейчас гости курорта могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу парка и увидеть все семь водопадов: Менделя, Чара, Червонный, Мишкин Грот, Айя, Снежное Русло и Золотой.
Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 км. Прогулка займет около четырех с половиной часов, рассказали 18 июня в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Парк водопадов «Менделиха» расположен на южном склоне хребта Аибга в русле одноименной реки. Он начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс». Для туристов подготовили специальные тропы, в том числе к основанию водопадов. Также оборудованы смотровые площадки с перилами и местами для фотографирования.
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Парк водопадов назван в честь реки, протекающей по ущелью, — Менделихи. Она получила свое название в честь армейского фельдшера Бориса Менделя, который служил там во времена кавказских войн. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода, они завели пятерых детей.
После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера, поселился в урочище Аигба и стал местным сельским старостой. Семья Мендель разводила лошадей, пасла скот, собирала урожай в заброшенных садах, сеяла рожь и просо. Кроме того, они построили водяную мельницу.
Как сообщали Юга.ру, с 1 июня на «Роза Хутор» для туристов открыли парк водопадов «Менделиха» и маршруты «Озерный траверс», «Тропа Йети», «Тропа B-One», «Тропа Чемпионов».
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