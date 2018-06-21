«Роза Хутор» начнет сотрудничество с приютом для животных «Бим»

Курорт «Роза Хутор» и автономная некоммерческая организация защиты и содержания животных «Бим» заключили соглашение о сотрудничестве

Согласно договору, приют будет ухаживать за отловленными на территории курорта бездомными собаками. Там они получат необходимую медицинскую помощь, пройдут вакцинацию и стерилизацию. Для животных будут искать новых хозяев, сообщили в пресс-службе курорта.

«Когда для безопасности наших гостей мы удаляем с территории курорта бродячих собак, для нас важно, чтобы они попали в добрые руки. Такие животные заслуживают сочувствия. Партнерство с приютом "Бим" — пример системного и цивилизованного решения этой проблемы», — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

«Роза Хутор» планирует создавать корпоративные волонтерские команды для помощи приюту в ремонте и обустройстве, собирать пожертвования для содержания собак и поиска дома для них. Курорт планирует направлять на нужды приюта остатки стройматериалов, древесины, текстиля, продукты. Это позволит реализовать и программу ответственного обращения с отходами.

«Мы очень рады, что руководство курорта решает вопросы с бездомными животными так, как это принято во всем просвещенном мире. Хочется надеяться, что и другие организации Сочи последуют примеру "Розы Хутор" и будут заключать соглашения с приютами и зоозащитными организациями для регулирования численности бездомных животных гуманным путем, соблюдая законодательство РФ. Мы считаем, что все жители Сочи должны ответственно относиться к животным», — сказала директор АНО защиты и содержания животных «Бим» Юлия Мостовая.

АНО защиты и содержания животных «Бим» находится в селе Барановка на участке, который предоставил для этих целей муниципалитет. Сейчас в приюте находятся более 200 собак. Приюту необходимы строительные материалы, металлическая посуда, лекарства.

Каждый желающий может забрать собаку из приюта домой. Вопросы по усыновлению животных можно задать по телефону: 8 (938) 497-78-88.

Познакомиться с картотекой животных приюта «Бим» можно на страницах «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram.