Туристы из Челябинска застряли на горе под Геленджиком. Один из них потерял обувь

Два туриста из Челябинской области, отдыхавшие в селе Прасковеевка под Геленджиком, 24 июля застряли на 80-метровой высоте

Двое мужчин решили забраться на вершину горы в районе скалы «Парус». Они не рассчитали силы и застряли на высоте 80 метров. Туристы не смогли подняться выше из-за кручи, а спуститься вниз боялись. Кроме того, один из них потерял обувь.

У отдыхающих с собой был телефон, они вызвали спасателей. Сотрудники «Кубань-СПАС» за 30 минут нашли туристов, которые были на склоне. Их спустили на берег с помощью альпинистского снаряжения. Медпомощь мужчинам не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».