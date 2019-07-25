Туристы из Челябинска застряли на горе под Геленджиком. Один из них потерял обувь
Два туриста из Челябинской области, отдыхавшие в селе Прасковеевка под Геленджиком, 24 июля застряли на 80-метровой высоте
Двое мужчин решили забраться на вершину горы в районе скалы «Парус». Они не рассчитали силы и застряли на высоте 80 метров. Туристы не смогли подняться выше из-за кручи, а спуститься вниз боялись. Кроме того, один из них потерял обувь.
У отдыхающих с собой был телефон, они вызвали спасателей. Сотрудники «Кубань-СПАС» за 30 минут нашли туристов, которые были на склоне. Их спустили на берег с помощью альпинистского снаряжения. Медпомощь мужчинам не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, 14 июня в Геленджике спасатели помогли туристке из Хабаровска, которая сорвалась с 20-метровой скалы. В поселке Кабардинка 22 июня оказали помощь девушке, которая упала с верблюда. 7 июля отдыхающий из Краснодара упал с горы недалеко от севшего на мель теплохода Rio.
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