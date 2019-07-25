Туристы из Челябинска застряли на горе под Геленджиком. Один из них потерял обувь

Краснодарский край

Распечатать

Два туриста из Челябинской области, отдыхавшие в селе Прасковеевка под Геленджиком, 24 июля застряли на 80-метровой высоте

Двое мужчин решили забраться на вершину горы в районе скалы «Парус». Они не рассчитали силы и застряли на высоте 80 метров. Туристы не смогли подняться выше из-за кручи, а спуститься вниз боялись. Кроме того, один из них потерял обувь.

У отдыхающих с собой был телефон, они вызвали спасателей. Сотрудники «Кубань-СПАС» за 30 минут нашли туристов, которые были на склоне. Их спустили на берег с помощью альпинистского снаряжения. Медпомощь мужчинам не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 14 июня в Геленджике спасатели помогли туристке из Хабаровска, которая сорвалась с 20-метровой скалы. В поселке Кабардинка 22 июня оказали помощь девушке, которая упала с верблюда. 7 июля отдыхающий из Краснодара упал с горы недалеко от севшего на мель теплохода Rio.

Геленджик Кубань-СПАС Курорты и туризм
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Из-за сильного ливня в Краснодаре встали трамваи
Полиция задержала двух мужчин, которые обокрали ювелирный салон в Краснодаре
В Краснодаре эвакуировали посетителей ТРЦ «OZ МОЛЛ»
Краснодарская «Типография» перед переездом проведет стерилизацию современного искусства
Туристы из Челябинска застряли на горе под Геленджиком. Один из них потерял обувь
Прах журналиста Сергея Доренко развеяли на керченской горе Митридат

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как плохое зрение может испортить летний отдых?

Эксперимент Юга.ру и «Три-З»

Статьи

«Ноль отходов», или Как жить без мусора

Четыре человека из Краснодара и Ростова поделились личным опытом и лайфхаками

Статьи

Чемпионат России по кабельному вейкборду впервые проведут на Кубани

Люди с ограниченными возможностями тоже смогут участвовать

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале