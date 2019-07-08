Турист упал с горы в Геленджике недалеко от севшего на мель теплохода Rio

Краснодарский край

Распечатать

В селе Кабардинка под Геленджиком 7 июля отдыхающий из Краснодара упал с горы

30-летний турист с женой спускался по крутой тропе в районе севшего на мель теплохода Rio. Мужчина оступился и покатился по склону. Примерно через 40 метров он ухватился за дерево.

Читайте также:

В результате падения мужчина получил травму бедра. Его жена вызвала спасателей. Они вместе с врачами спустились к пострадавшему. Краснодарцу оказали первую помощь и используя альпинистское снаряжение на носилках подняли его наверх. Мужчину госпитализировали, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как сообщали Юга.ру, в Анапе ночью 4 июля 19-летний парень застрял на горе и не мог спуститься. 

Геленджик Кубань-СПАС Курорты и туризм
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка художника Sad Face
Кубанская гандболистка утонула в Польше
В центре Краснодара на два дня выключили светофор
Экс-глава Ингушетии Евкуров назначен замминистра обороны России
Льготы на проезд для студентов и школьников в Краснодаре сохранят на все лето
В продаже появились билеты на первый домашний матч «Краснодара»

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале