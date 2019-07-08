Турист упал с горы в Геленджике недалеко от севшего на мель теплохода Rio

В селе Кабардинка под Геленджиком 7 июля отдыхающий из Краснодара упал с горы

30-летний турист с женой спускался по крутой тропе в районе севшего на мель теплохода Rio. Мужчина оступился и покатился по склону. Примерно через 40 метров он ухватился за дерево.

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В результате падения мужчина получил травму бедра. Его жена вызвала спасателей. Они вместе с врачами спустились к пострадавшему. Краснодарцу оказали первую помощь и используя альпинистское снаряжение на носилках подняли его наверх. Мужчину госпитализировали, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».