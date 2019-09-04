Туристка из Германии застряла на сыпучем склоне в Анапе

Краснодарский край

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В Анапе 3 сентября спасатели помогли женщине спуститься с сыпучего склона, на котором она застряла

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Что произошло? Туристка из Германии пыталась взобраться на гору Большого Утриша. На полпути она застряла. Поскольку склон был сыпучий, женщина не смогла продвинуться дальше.

Случалось ли подобное раньше на Черноморском побережье? Да. В районе Анапы и Геленджика нередки случаи, когда отдыхающие не могут спуститься с гор. Так, например, возле Высокого Берега ночью 4 июля 19-летний парень застрял на горе и не мог продвинуться ни вверх, ни вниз. В селе Кабардинка 7 июля отдыхающий из Краснодара упал с горы в районе севшего на мель теплохода Rio. А 25 июля туристы из Челябинска застряли на горе под Геленджиком, один из них потерял обувь.

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Почему это происходит на побережье Черного моря? Основные слагающие горные породы Черноморского побережья — флиш, т.е. переслаивающиеся толщи известняков, мергелей, песчаников, сланцев, аргиллитов. Такой состав рельефа имеет хрупкую структуру и легко разрушается.

Что стало с иностранной туристкой? Женщина вызвала спасателей, которые с помощью альпинистского снаряжения помогли ей спуститься по сыпучему склону, сообщается в инстаграме «МБУ "Служба Спасения" г. Анапа»

Анапа Курорты и туризм

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