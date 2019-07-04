В Анапе юноша застрял на склоне горы во время прогулки
В Анапе ночью 4 июля 19-летний парень застрял на горе и не мог спуститься
Это произошло в 2:30 в районе Высокого берега.
«Юноша во время прогулки застрял на склоне горы и не мог продвинуться ни вверх, ни вниз. Спасатели в присутствии сотрудников скорой помощи и с помощью носилок транспортировали его вниз», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Молодого человека эвакуировали в безопасное место и передали медикам, сообщили в инстаграме «МБУ "Служба спасения" Анапа».
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