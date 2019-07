В Анапе юноша застрял на склоне горы во время прогулки

View this post on Instagram

Ночь - не лучшее время для одиночных прогулок вдоль горного склона. Для 19-летнего местного жителя такой поход в районе Высокого берега обернулся вызовом спасателей. Пострадавшего эвакуировали в безопасное место и передали медикам. #анапа2019 #кубаньспас #службаспасения