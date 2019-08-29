Еще три кандидата заявились на конкурс на пост мэра Сочи в последний момент. Теперь их 18, и о них стало кое-что известно
На должность мэра Сочи будут претендовать 18 кандидатов
Прием документов от желающих участвовать в конкурсе проходил с 30 июля по 29 августа. Еще утром в конкурсной комиссии было 15 заявок, однако к моменту завершения работы комиссии их стало 18.
Имена претендентов на пост мэра Сочи не разглашаются. Глава конкурсной комиссии Галина Москалева, которая возглавляет департамент внутренней политики Краснодарского края, рассказала порталу Юга.ру, что кандидаты не хотят, чтобы их имена были известны. Она уточнила, что это предусмотрено федеральным законом.
В горсобрании Сочи сообщили следующую информацию о конкурсантах:
- на должность мэра претендуют 4 женщины и 14 мужчин
- средний возраст кандидатов составляет 45 лет
- 17 кандидатов имеют высшее образование
- большинство из кандидатов являются руководителями коммерческих предприятий
- 13 претендентов проживают в Краснодарском крае, в том числе девять — в Сочи, два зарегистрированы в. Москве, три — в других регионах РФ, в том числе Удмуртской республики, Ингушетии и Екатеринбурге.
Заседание конкурсной комиссии, на котором станет известно имя мэра Сочи, состоится 10 сентября.
Ранее источники портала Юга.ру в администрации курорта назвали «самым реальным» кандидатом на пост мэра одного из действующих вице-губернаторов Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, занимающий пост главы Сочи уже в течение двух сроков Анатолий Пахомов 29 августа заявил, что не будет участвовать в сентябрьском конкурсе на должность мэра курорта.
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