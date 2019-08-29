Еще три кандидата заявились на конкурс на пост мэра Сочи в последний момент. Теперь их 18, и о них стало кое-что известно

Краснодарский край

Распечатать

На должность мэра Сочи будут претендовать 18 кандидатов

Прием документов от желающих участвовать в конкурсе проходил с 30 июля по 29 августа. Еще утром в конкурсной комиссии было 15 заявок, однако к моменту завершения работы комиссии их стало 18.

Имена претендентов на пост мэра Сочи не разглашаются. Глава конкурсной комиссии Галина Москалева, которая возглавляет департамент внутренней политики Краснодарского края, рассказала порталу Юга.ру, что кандидаты не хотят, чтобы их имена были известны. Она уточнила, что это предусмотрено федеральным законом.

Читайте также:

В горсобрании Сочи сообщили следующую информацию о конкурсантах:

  • на должность мэра претендуют 4 женщины и 14 мужчин
  • средний возраст кандидатов составляет 45 лет
  • 17 кандидатов имеют высшее образование
  • большинство из кандидатов являются руководителями коммерческих предприятий
  • 13 претендентов проживают в Краснодарском крае, в том числе девять — в Сочи, два зарегистрированы в. Москве, три — в других регионах РФ, в том числе Удмуртской республики, Ингушетии и Екатеринбурге.

Заседание конкурсной комиссии, на котором станет известно имя мэра Сочи, состоится 10 сентября. 

Ранее источники портала Юга.ру в администрации курорта назвали «самым реальным» кандидатом на пост мэра одного из действующих вице-губернаторов Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, занимающий пост главы Сочи уже в течение двух сроков Анатолий Пахомов 29 августа заявил, что не будет участвовать в сентябрьском конкурсе на должность мэра курорта. 

Выборы Кадровые перестановки Сочи Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Еще три кандидата заявились на конкурс на пост мэра Сочи в последний момент. Теперь их 18, и о них стало кое-что известно
В Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили аварию, из-за которой не было горячей воды
Кубанский полицейский погиб под Энемом, врезавшись на «Приоре» в грузовик
Медведев переименовал родовое село Кадыровых в Ахмат-Юрт
В Адыгее пропала еще одна 16-летняя девушка
ОНК не нашла следы избиений у чеченцев, задержанных после перестрелки в Краснодаре

Лента новостей

Статьи

Невероятная химия и сверхразум

Интервью с профессором Сколтеха Артемом Огановым

Статьи

Трудовой лагерь вместо базы отдыха

Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края

«Можно дать порулить и другим»

Пахомов не будет участвовать в конкурсе на мэра Сочи

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале