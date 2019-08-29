На должность мэра Сочи будут претендовать 18 кандидатов

Прием документов от желающих участвовать в конкурсе проходил с 30 июля по 29 августа. Еще утром в конкурсной комиссии было 15 заявок, однако к моменту завершения работы комиссии их стало 18.

Имена претендентов на пост мэра Сочи не разглашаются. Глава конкурсной комиссии Галина Москалева, которая возглавляет департамент внутренней политики Краснодарского края, рассказала порталу Юга.ру, что кандидаты не хотят, чтобы их имена были известны. Она уточнила, что это предусмотрено федеральным законом.