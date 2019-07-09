В Сочи объявили конкурс на должность мэра

Конкурс на должность мэра Сочи пройдет в сентябре, власти объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы курорта

Срок полномочий действующего мэра Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. С 30 июля по 29 августа будет проходить прием документов от желающих участвовать в выборах, а сам конкурс состоится 10 сентября — главу города выберут депутаты.

Подать документы может любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование, и не менее пяти лет руководивший предприятием, либо три года — высшей группой должностей муниципальной или госслужбы.

«Как показывает практика, заявлений на должность мэра бывает много, поэтому процедура конкурса будет разделена на две части. Первая часть — это прием документов и проверка достоверности этих данных. Те, кто пройдут этот этап, будут допущены собственно к конкурсу, то есть к собеседованию, где и будут выясняться знания и готовность кандидата возглавить наш город», — цитирует председателя горсобрания Сочи Виктора Филонова пресс-служба администрации курорта.

По словам Филонова, система будет балльная. Каждый кандидат получит одинаковую возможность рассказать о своих планах, сделать прогнозы.

Претендентов на кресло мэра отберет конкурсная комиссия из восьми человек. В их числе: Филонов, его заместитель Ольга Лиодт, председатель городской избирательной комиссии Валентина Ткачева и председатель Сочинского отделения ККОО «Герои Отечества» Анатолий Быков. Еще четырех членов конкурсной комиссии назначит губернатор Краснодарского края. Комиссия будет проверять документы и экзаменовать претендентов на должность главы города. Финалистов решением комиссии внесут в бюллетень для тайного голосования.