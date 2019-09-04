В Краснодаре трамваи № 4, 5 и 8 сменят маршруты на две ночи

В Краснодаре 5 и 6 сентября три трамвайных маршрута будут ходить по другому пути

Вечером 5 и 6 сентября на участке возле пересечения улиц Гоголя и Карасунской Набережной специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления будут менять рельсы. Из-за этого трамваи маршрутов № 4, 5 и 8 будут ездить по улице Садовой, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Все ремонтные работы трамвайного полотна будут вестись ночью, днем маршруты будут прежними», — уточнил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Вагоны маршрута № 4 после 22:00 от конечной в Комсомольском микрорайоне будут ходить до остановки «Стадион "Кубань"» по обычному пути, а затем отправятся по Садовой и Красных Зорь до конечной на улице Декабристов. Обратно трамваи пойдут по тому же маршруту в Восточное депо. Время отправления последних вагонов по привычному маршруту: от улицы Индустриальной — в 22:18, из Комсомольского микрорайона — в 21:45. В случае с маршрутом № 5 изменения коснутся только последнего рейса. От конечной на улице Солнечной в 22:44 вагон отправится по Садовой в Восточное депо. Последний вагон маршрута № 8 по установленному маршруту стартует с конечной на улице Солнечной в 22:28. Следующие трамваи направятся по Садовой в Восточное депо.