В Краснодаре трамваи № 4, 5 и 8 сменят маршруты на две ночи

Краснодарский край

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В Краснодаре 5 и 6 сентября три трамвайных маршрута будут ходить по другому пути

Вечером 5 и 6 сентября на участке возле пересечения улиц Гоголя и Карасунской Набережной специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления будут менять рельсы. Из-за этого трамваи маршрутов № 4, 5 и 8 будут ездить по улице Садовой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Все ремонтные работы трамвайного полотна будут вестись ночью, днем маршруты будут прежними», — уточнил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

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Вагоны маршрута № 4 после 22:00 от конечной в Комсомольском микрорайоне будут ходить до остановки «Стадион "Кубань"» по обычному пути, а затем отправятся по Садовой и Красных Зорь до конечной на улице Декабристов. Обратно трамваи пойдут по тому же маршруту в Восточное депо. Время отправления последних вагонов по привычному маршруту: от улицы Индустриальной — в 22:18, из Комсомольского микрорайона — в 21:45.

В случае с маршрутом № 5 изменения коснутся только последнего рейса. От конечной на улице Солнечной в 22:44 вагон отправится по Садовой в Восточное депо.

Последний вагон маршрута № 8 по установленному маршруту стартует с конечной на улице Солнечной в 22:28. Следующие трамваи направятся по Садовой в Восточное депо.

Как сообщали Юга.ру, в середине июля в Краснодар доставили первый новый трамвай с Усть-Катавского завода, он вышел на маршрут уже 8 августа. В конце августа в краевой центр прибыли еще два новых трамвая. Всего до конца 2019 года в город доставят 35 новых трамваев.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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