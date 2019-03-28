Галицкий выделил автобус, чтобы привезти «Анжи» на матч в Краснодар
Футболисты «Анжи» будут добираться на матч в Краснодар с пересадками. Часть маршрута они преодолеют на автобусе, который им выделил владелец клуба-соперника Сергей Галицкий
Утром 28 марта пресс-служба «Анжи» сообщила, что команда 30 марта рейсовым самолетом вылетит в Ростов-на-Дону, откуда до Краснодара будет добираться на автобусе.
«Такая логистика объясняется вынужденной экономией средств. Предыгровую тренировку "Анжи" проведет уже в Краснодаре», — говорится в сообщении.
Позже генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал, что изначально весь путь из Махачкалы планировать проделать на автобусе, но потом появилась возможность посадить команду на рейсовый самолет.
«Все-таки 250 км это не 900 км, как если бы мы ехали прямиком из Махачкалы. В этом вопросе мы очень благодарны руководству ФК «Краснодар» и лично Сергею Николаевичу Галицкому, которые несмотря на расстояние, согласилось отправить за нами свой автобус в аэропорт Ростова-на-Дону. Дело в том, что предыгровая тренировка у нашей команды запланирована на утро субботы, после чего автобус отвозит команду в аэропорт и выезжает в Краснодар. Встретить команду в Ростове-на-Дону он не успевает физически», — цитирует Агарагимова «Матч ТВ».
По его словам, из Краснодара в Махачкалу команда также поедет на автобусе.
«На следующий день после игры из Краснодара действительно есть удобный рейс в Махачкалу, но на него у нас просто физически нет денег. (...) Клуб сейчас вынужден жить по средствам. Не от хорошей жизни мы вынуждены экономить буквально на всем», — сказал гендиректор махачкалинцев.
Матч «Краснодар» — «Анжи» в рамках 21-го тура РПЛ пройдет на стадионе «Краснодар» 31 марта. Начало встречи — в 19:00.
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