Футболиста «Краснодара» вызвали в сборную на отборочные матчи Евро-2020 вместо игрока «Локомотива»

С 1 сентября в Подмосковье национальная команда готовится к отборочным матчам на Евро-2020 со сборными Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).

Днем ранее в сборную вызвали полузащитника «Краснодара» Руслана Камболова. Напомним, что «быки» договорились с казанским «Рубином» о трансфере 29-летнего игрока в июне. Контракт рассчитан на два года

В то же время полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не сможет участвовать в играх обора на Евро-2020 из-за травмы. Ее он получил в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом», сообщили в группе «Сборная России по футболу» в соцсети «ВКонтакте».