Футболиста «Краснодара» вызвали в сборную на отборочные матчи Евро-2020 вместо игрока «Локомотива»
Полузащитника «Краснодара» Руслана Камболова 31 августа вызвали сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020
С 1 сентября в Подмосковье национальная команда готовится к отборочным матчам на Евро-2020 со сборными Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).
Днем ранее в сборную вызвали полузащитника «Краснодара» Руслана Камболова. Напомним, что «быки» договорились с казанским «Рубином» о трансфере 29-летнего игрока в июне. Контракт рассчитан на два года
В то же время полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не сможет участвовать в играх обора на Евро-2020 из-за травмы. Ее он получил в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом», сообщили в группе «Сборная России по футболу» в соцсети «ВКонтакте».
Всего в список из 26 футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым, вошли пять представителей южных клубов. Это защитник «Краснодара» Сергей Петров, защитник «Ахмата» Андрей Семенов, хавбек «Ростова» Алексей Ионов, а также вратарь Сослан Джанаев и защитник Федор Кудряшов из «Сочи».
В предыдущих матчах отбора на Евро-2020, которые состоялись в июне, команда Черчесова разгромила сборную Сан-Марино (9:0) и обыграла Кипр (1:0).
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