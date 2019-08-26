Двух игроков ФК «Сочи» и воспитанника «Краснодара» вызвали в сборную России на отборочные матчи Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу 26 августа назвал список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года

1 сентября в Новогорске национальная команда начнет подготовку к играм отбора на Евро-2020 со сборными Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).

В список из 26 футболистов, вызванных главным тренером Станиславом Черчесовым, вошли представители южных клубов: защитник «Краснодара» Сергей Петров, защитник «Ахмата» Андрей Семенов, хавбек «Ростова» Алексей Ионов, а также игроки «Сочи» — вратарь Сослан Джанаев и защитник Федор Кудряшов.

Кроме того, в сборную пригласили воспитанника ФК «Краснодар», нападающего Николая Комличенко, который выступает за чешский клуб «Млада-Болеслав». В прошлом сезоне форвард забил 29 голов и выиграл гонку бомбардиров чемпионата Чехии. В этом сезоне на счету Комличенко пять голов в четырех сыгранных матчах. 25 августа он оформил второй в своей карьере покер, четырежды забив в матче с «Динамо» из Ческе-Будеевице, написал RT.

Полный список футболистов, вызванных для участия в сентябрьских матчах сборной, опубликован на сайте Российского футбольного союза.

Как сообщали Юга.ру, в предыдущих матчах отбора на Евро-2020, которые состоялись в июне, команда Черчесова разгромила сборную Сан-Марино (9:0) и обыграла Кипр (1:0).