В горах Мостовского района мужчина в дождь залез на дерево, чтобы спрятаться от медведей
В Мостовском районе в августе спасли 31-летнего мужчину, который упал с мотоцикла, ушиб ногу и не смог сам выйти из леса
Двое друзей из поселка Мостовского 24 августа катались на мотоциклах в районе перевала Чертовы ворота. Один из них потерял управление, съехал с тропы, упал и повредил ногу. Он и его друг около четырех часов пытались спуститься с гор самостоятельно, но обессилели и решили вызвать спасателей.
В 16:00 на место выдвинулись шестеро спасателей, им навстречу отправился друг пострадавшего. К 2:00 они вместе дошли до горы Ачешбок, где находился травмированный мужчина. За время ожидания подмоги он попал под дождь с градом и забрался на дерево, чтобы спрятаться от медведей. Ему помогли спуститься на землю, наложили вакуумную шину на голеностоп, обогрели у костра и напоили чаем.
Служебный автомобиль находится в 12 км от места, где нашли пострадавшего. К машине спасатели добрались к 11:00, весь путь они несли травмированного на носилках. Затем его доставили его в поселок Псебай и передали сотрудникам скорой помощи. Позже выяснилось, что при падении мужчина сильно ушиб голеностоп, сообщили 2 сентября в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Юга.ру не раз писали о происшествиях с отдыхающими и местными жителями в горах. Так, 16 февраля 23-летнего туриста из Карелии сняли со 100-метровой скалы в поселке Криница. 25 июля туристы из Тульской области выбрали не ту тропу и потерялись в горах под Геленджиком. На следующий день в Мостовском районе спасатели вывели из леса 66-летнего грибника, который заблудился. В Геленджике 1 августа спасатели помогли девятерым туристам, которые застряли на скале из-за непогоды.
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