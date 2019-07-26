Туристы из Тульской области выбрали не ту тропу и заблудились в горах под Геленджиком

Краснодарский край

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В Геленджике спасатели помогли туристам, которые вечером 25 июля потерялись в горно-лесистой местности

В 21:00 спасателям сообщили, что возле села Возрождение заблудились парень и девушка из Тульской области. Туристы гуляли по горам и решили выйти к водопадам. Молодой человек, который раньше бывал в тех местах, считал, что знает дорогу, но перепутал тропы, и пара заблудились.

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Спасатели прошли около 9 км вдоль реки Жене и нашли туристов на берегу, когда они грелись у костра. Молодых людей вывели из леса и доставили к месту их проживания. Помощь медиков им не понадобилась, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, 24 июля спасатели помогли двум туристам из Челябинской области, застрявшим на 80-метровой высоте. Один из мужчин потерял обувь.

Геленджик Кубань-СПАС Курорты и туризм
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