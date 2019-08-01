В Геленджике спасатели помогли девятерым туристам, которые застряли на скале
В Геленджике 1 августа девять туристов из-за непогоды не смогли спуститься с горы
Сообщение о том, что группа туристов из-за плохой погоды не может самостоятельно спуститься с горы на Маркотхском хребте, поступило дежурному «Кубань-СПАС» утром. Местные путешественники рассказали, что прямо на вершине туристы попали в эпицентр циклона — их застал ливень, сильный ветер и туман. Молодые люди дезориентированы и находятся в панике.
На место выехали спасатели, которые через 40 минут добрались до вершины, после чего помогли походникам собрать лагерь и доставили их в безопасное место. Медицинская помощь туристам не понадобилась, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, 26 июля в Мостовском районе спасатели помогли выйти из леса 66-летнему грибнику, который заблудился. 25 июля туристы из Тульской области выбрали не ту тропу и заблудились в горах под Геленджиком.
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