Пенсионер потерялся во время сбора груздей в Мостовском районе

Житель станицы Андрюки с женой пошел в лес в районе поселка Перевалка. Они взяли с собой знакомого и попросили показать грибные поляны. Во время сбора груздей пенсионер отошел от своей супруги и знакомого и заблудился. Жена его искала полтора часа. Однако не найдя мужчину грибники позвонили спасателям.

Специалисты нашли потерявшегося через час поиска в гуще леса, в 3 км от места пропажи. Увидев спасателей, мужчина заплакал. Он не ожидал, что его так быстро найдут. Грибника вывели из леса и передали жене. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».