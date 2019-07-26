Пенсионер потерялся во время сбора груздей в Мостовском районе

Краснодарский край

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В Мостовском районе 26 июля спасатели помогли выйти из леса 66-летнему грибнику, который заблудился

Житель станицы Андрюки с женой пошел в лес в районе поселка Перевалка. Они взяли с собой знакомого и попросили показать грибные поляны. Во время сбора груздей пенсионер отошел от своей супруги и знакомого и заблудился. Жена его искала полтора часа. Однако не найдя мужчину грибники позвонили спасателям.

Специалисты нашли потерявшегося через час поиска в гуще леса, в 3 км от места пропажи. Увидев спасателей, мужчина заплакал. Он не ожидал, что его так быстро найдут. Грибника вывели из леса и передали жене. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писали Юга.ру, туристы из Тульской области 25 июля выбрали не ту тропу и заблудились в горах под Геленджиком.

Кубань-СПАС Мостовский район
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