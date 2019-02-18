На Кубани спасатели помогли парню, который застрял на 100-метровой скале
Спасатели 16 февраля сняли 23-летнего туриста из Карелии со 100-метровой скалы в поселке Криница
Двое друзей в выходные пошли прогуляться по горам и наткнулись на частную территорию. Тогда они решили обойти участок по 100-метровому склону. Первый молодой человек смог это сделать, а его товарищ застрял на высоте 50 метров: вниз и вверх стало страшно и опасно лезть.
Парни вызвали спасателей. Пятеро сотрудников геленджикского отряда «Кубань-СПАС» сняли молодого человека с горы за 40 минут. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщила пресс-служба «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, в конце января спасатели достали из реки сочинца, который искал свой квадрокоптер и упал вводу. 9 февраля в районе геленджикского села Пшада спасатели помогли женщине, которая вышла в туалет у трассы и провалилась в шестиметровый колодец.
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