На Кубани спасатели помогли парню, который застрял на 100-метровой скале

Спасатели 16 февраля сняли 23-летнего туриста из Карелии со 100-метровой скалы в поселке Криница

Двое друзей в выходные пошли прогуляться по горам и наткнулись на частную территорию. Тогда они решили обойти участок по 100-метровому склону. Первый молодой человек смог это сделать, а его товарищ застрял на высоте 50 метров: вниз и вверх стало страшно и опасно лезть.

Парни вызвали спасателей. Пятеро сотрудников геленджикского отряда «Кубань-СПАС» сняли молодого человека с горы за 40 минут. Медицинская помощь ему не потребовалась, сообщила пресс-служба «Кубань-СПАС».