У женщины, которая бросила младенца в больнице на Кубани, есть еще шестеро детей
Следователи в сентябре установили личность женщины, которая оставила новорожденную дочь в коридоре одной из больниц Усть-Лабинского района
В полицию 31 августа сообщили, что в коридоре больницы неизвестная бросила люльку с девочкой. В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых женщина с переносной люлькой заходит в помещение медучреждения, оставляет ее на кушетке и уходит.
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Следователи установили, что младенца оставила 33-летняя местная жительница. Свои действия она объяснила тяжелым материальным положением. По ее словам, она не может содержать ребенка: помимо новорожденной дочери, у женщины на иждивении шестеро детей в возрасте от полутора до четырнадцати лет. Семья состояла на учете в органах социальной защиты населения как многодетная, сообщили 2 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Младенец находится под наблюдением врачей в больнице. Угрозы ее жизни и здоровью нет.
Следователи проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, узучают условия жизни детей женщины. Кроме того, они оценят действия органов опеки и попечительства.
Напомним еще несколько случаев, когда родители бросали своих детей. В июне 2017 года в Краснодаре женщина родила на улице ребенка и ушла, оставив его. Ее признали вменяемой. В июне этого года также в краевом центре женщина не сумела положить младенца в бэби-бокс и бросила его в ближайшем дворе. На нее собирались завести уголовное дело.
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