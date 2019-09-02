У женщины, которая бросила младенца в больнице на Кубани, есть еще шестеро детей

Краснодарский край

Распечатать

Следователи в сентябре установили личность женщины, которая оставила новорожденную дочь в коридоре одной из больниц Усть-Лабинского района

В полицию 31 августа сообщили, что в коридоре больницы неизвестная бросила люльку с девочкой. В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых женщина с переносной люлькой заходит в помещение медучреждения, оставляет ее на кушетке и уходит. 

Читайте также:

Следователи установили, что младенца оставила 33-летняя местная жительница. Свои действия она объяснила тяжелым материальным положением. По ее словам, она не может содержать ребенка: помимо новорожденной дочери, у женщины на иждивении шестеро детей в возрасте от полутора до четырнадцати лет. Семья состояла на учете в органах социальной защиты населения как многодетная, сообщили 2 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Младенец находится под наблюдением врачей в больнице. Угрозы ее жизни и здоровью нет.

Следователи проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, узучают условия жизни детей женщины. Кроме того, они оценят действия органов опеки и попечительства.

Напомним еще несколько случаев, когда родители бросали своих детей. В июне 2017 года в Краснодаре женщина родила на улице ребенка и ушла, оставив его. Ее признали вменяемой. В июне этого года также в краевом центре женщина не сумела положить младенца в бэби-бокс и бросила его в ближайшем дворе. На нее собирались завести уголовное дело.

Дети Следственный комитет Усть-Лабинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Из Краснодара в Китай впервые запустят прямые авиарейсы
В Анапе перебегавший трассу пенсионер попал под машину
В горах Мостовского района мужчина в дождь залез на дерево, чтобы спрятаться от медведей
В первые дни сентября на Кубани будет солнечно и жарко
«Чем чаще говорить про Беслан — тем лучше». Юрий Дудь выпустил большой документальный фильм о трагедии в Беслане
Пенсионерка за рулем легковушки погибла, врезавшись в КамАЗ под Кропоткиным

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале