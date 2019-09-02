У женщины, которая бросила младенца в больнице на Кубани, есть еще шестеро детей

Следователи в сентябре установили личность женщины, которая оставила новорожденную дочь в коридоре одной из больниц Усть-Лабинского района

В полицию 31 августа сообщили, что в коридоре больницы неизвестная бросила люльку с девочкой. В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых женщина с переносной люлькой заходит в помещение медучреждения, оставляет ее на кушетке и уходит.

Следователи установили, что младенца оставила 33-летняя местная жительница. Свои действия она объяснила тяжелым материальным положением. По ее словам, она не может содержать ребенка: помимо новорожденной дочери, у женщины на иждивении шестеро детей в возрасте от полутора до четырнадцати лет. Семья состояла на учете в органах социальной защиты населения как многодетная, сообщили 2 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Младенец находится под наблюдением врачей в больнице. Угрозы ее жизни и здоровью нет.

Следователи проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, узучают условия жизни детей женщины. Кроме того, они оценят действия органов опеки и попечительства.