Из Краснодара в Крым предложили построить скоростную трассу. Ее стоимость оценили в 128 млрд рублей

Минтранс, Росавтодор и «Автодор» обсуждают строительство бесплатной скоростной трассы между Краснодаром и Крымским мостом

Где пройдет новая трасса? Дорогу планируют построить южнее трассы А289. Она должна пройти от Темрюка до другой будущей трассы — Дальнего Западного обхода Краснодара. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Росавтодору, два участника совещаний и два человека, близкие к «Автодору». В Минтрансе изданию подтвердили эту информацию. Это будет новое направление трассы А289 от пересечения с Дальним Западным обходом до дороги А290. Протяженность планируемой трассы должна составить 128 км. Запустить ее хотят в 2022 году.

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Что будет представлять собой Дальний Западный обход? В июле 2017 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что строительство Дальнего Западного обхода начнется в 2018 году. Ориентировочную стоимость проекта оценили в 30 млрд рублей. В марте следующего года правительство утвердило маршрут обхода. Но через несколько дней после этого глава Кубани сообщил, что старт работ перенесли на 2019 год, не уточнив, почему сроки передвинули. «Автодор» планирует приступить к строительству Дальнего Западного обхода Краснодара осенью. Специалисты расчитали, что к 2034 году плотность потока на четырехполосном участке магистрали составит около 30 тыс. машин в сутки.

Какие сейчас дороги ведут из Краснодара к Крымскому мосту? Сейчас туда можно добраться по трассе А289, которая идет из Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк. Еще одна дорога ведет к Крымскому мосту через Крымск и Джигинку. Новая трасса будет проходить ближе к Крымску.

Зачем нужна новая трасса? Движение по Крымскому мосту для автомобилей запустили в мае 2018 года. Тогда президент РФ Владимир Путин открыл мост и проехал по нему за рулем КамАЗа. За час мост пересекли более 1,1 тыс. машин. Как отметили «Ведомости», трафик на автомобильной части Крымского моста растет — в сутки по нему проезжают до 36 тыс. машин. Дальние подходы к мосту не справляются с потоком автомобилей и летом образуются многокилометровые пробки. Заторы возникают почти по всему маршруту Краснодар — Крым, особенно в районе городов.