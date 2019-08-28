В Краснодаре косметолог обожгла клиентке глаза во время наращивания ресниц

Краснодарский край

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В Краснодаре косметолога заподозрили в оказании услуг ненадлежащего качества и травмировании глаз клиентки

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На каких условиях работала женщина? С 2018 года 32‑летняя местная жительница арендовала рабочее место в одном из салонов красоты на улице Восточно-Кругликовской. Не являясь индивидуальным предпринимателем, она оказывала косметологические услуги за деньги, в том числе по наращиванию ресниц.

Что случилось с клиенткой? По версии следствия, днем 27 июля на косметологическую процедуру по наращиванию ресниц пришла 45-летняя краснодарка. При снятии старых ресниц специальный гель попал в глаза женщины. Это причинило ей легкий вред здоровью, химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

Что грозит косметологу? Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя). Сейчас по делу проводят следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказали 28 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Это не первый случай в Краснодаре, когда женщины получают травмы во время косметологических или пластических услуг. Так, 1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело против лжехирурга Алены Верди (настоящее имя — Антонина Горбунова), которая в 2017 году провела операцию по коррекции живота, после которой у пациентки образовалась опухоль с участками некроза кости.

Верди задержали 5 апреля, когда она пыталась уехать из Краснодарского края. Ее арестовали на два месяца. Также следователи установили, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии.

Краснодар Следственный комитет сфера услуг

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