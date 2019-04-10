В Краснодаре массажистка без лицензии обожгла ноги клиентке

В Краснодаре будут судить массажистку, которая обожгла ноги клиентки во время антицеллюлитного массажа

По версии следствия, 19 июня 2018 года 26-летняя местная жительница без лицензии и медицинского образования делала женщинам антицеллюлитный вакуумный (баночный) массаж у себя дома на улице Коммунаров.

Во время одного из сеансов девушка уронила стеклянную банку с подожженной спиртосодержащей жидкостью на ноги 35-летней женщине. У потерпевшей диагностировали термические ожоги 2-3 степени, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Против массажистки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Девушка полностью признала свою вину. Ей грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет, рассказали 10 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.